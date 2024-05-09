День діагностики меланоми, який щорічно, вже 15-й рік поспіль, проводиться за ініціативою відомої дерматологині Ольги Богомолець, в 2024-му відбудеться 20 травня. До акції готові долучитись лікарі з понад тридцяти державних і приватних клінік з усієї України. В цей день вони безкоштовно оглядатимуть пацієнтів з підозрілими родимками. Про те, як будуть організовані огляди — цього року вони проводяться і онлайн, і офлайн — можна дізнатись на порталі stop-melanoma.net. Для офлайн-консультації треба завчасно записатись на прийом — знайти клініку або лікаря у своєму місті: https://stop-melanoma.net/cities/. Багато українців, рятуючись від війни, виїхали з дітьми в різні країни світу. Але і вони зможуть отримати безкоштовні онлайн-консультації протягом трьох днів (з 18 до 20 травня). Організаційні подробиці також є на порталі.

ВІДЕО ДНЯ

- Якщо ми не знищимо меланому вчасно, є ризик, що вона знищить нас, — говорить професорка Ольга Богомолець. — Час має надважливе значення! Я б навіть сказала, що ключик до вирішення проблеми лежить якраз у скриньці часу. Уявіть: про меланому, видалену вчасно, можна буде забути. А якщо ми запізнимось, то смертність від метастазів захворювання, які можуть проникнути в будь-який орган — мозок, легені, кишківник тощо — складає понад 50 відсотків! Прикро: адже цьому можна запобігти. Наприклад, в США, завдяки вчасно проведеній діагностиці, смертність від меланоми становить близько 5 відсотків протягом п’яти років. Ми прагнемо до таких показників. Моя мрія — перемогти меланому в Україні. Ті, хто хочуть 20 травня пройти огляди саме в Bogomolets Clinic в Києві чи у Львові, можуть також записатись за номером телефону (044) 235 00 08.

«У мене виявили меланому, у дружини — рак шкіри, у доньки — невус»

… Невеличка родимка з’явилась у Олексія на грудній клітці давно — майже 20 років тому. Вона не турбувала, і він до неї звик. Але на початку повномасштабної війни родимка почала стрімко рости, чесатись, змінювати окрас, краї стали нерівними.

- Я розумів, що треба звернутись до лікаря, але відкладав цей візит до кращих часів, які все не наставали, — говорить Олексій. — Так пройшло два роки. В врешті решт ми з дружиною вирішили, що зволікати більше не можна. І в державній, і в приватній клініках столиці у мене запідозрили меланому.

— Вас це злякало?

— Спочатку не дуже. Таке слово я чув, але наскільки родимка небезпечна, навіть уявити собі не міг.

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— На операцію погодились одразу?

- Так. Адже лікарі в клініці Ольги Богомолець мені детально все пояснили. Розказали також, чому зволікати з операцією небезпечно. На першому етапі видалили саму меланому, зробивши досить великі відступи від її країв. Через тиждень результати гістології показали, що частина тканини, де є злоякісні клітини, ще лишилась. Її також видалили, після чого отримали підтвердження з лабораторії, що рана чиста. Далі — перев’язки, загоєння. Протягом місяця все нормалізувалось. Спеціальне обстеження щодо можливих метастазів я пройшов. Лікарі їх не виявили. Дуже сподіваюсь, що хвороба мене не турбуватиме.

— Ваша дружина теж вчасно отримала консультацію…

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- Так. Вона ж їздила разом зі мною на процедури, і лікарка звернула увагу на те, що у дружини на щоці також є небезпечне утворення розміром приблизно 5 на 10 міліметрів. Воно росло поступово, але не було схоже на те, яке видалили мені. Обстеження показало, що це рак шкіри (базаліома). Ми пережили шок. Олені знадобилось більше часу, щоб прийняти свій діагноз і стати рішучою.

— Її можна зрозуміти: йшлося про операцію на обличчі…

— Звісно. Коли був призначений день і час операції, дружина так переживала, що просто розвернулась і пішла з клініки. Знадобився ще тиждень для того, щоб все обговорити між собою. У нас дві доньки. Ми не знали, як вони сприйматимуть зміни на маминому обличчі. Але операція була виконана настільки майстерно, що після того, як зняли шви, шрам виглядав практично непомітним.

— Вдалося видалити родимку протягом однієї операції?

- Нам сказали, що в клініці Олена буде знаходитись близько п’яти годин. Ми злякались, що стільки триватиме видалення. Насправді ж це і час операції, і час, поки треба чекати результатів гістології. Операцію робили за методом MOHS (мікрографічної хірургії): видалені тканини одразу віддають в лабораторію, де спеціаліст працює з ними близько години, перевіряючи чистоту країв. Якщо виявляється, що злоякісні клітини прибрали не всі, хірург продовжує операцію — робить ще зріз. Це можуть бути долі міліметра. Нас попередили, що зрізи повторюють, доки переконаються, що рана чиста. Олені додатковий зріз зробили один раз. Всі здорові тканини були збережені. Найважливіше, як нам пояснили, ефективність методу: рецидив трапляється лише в одному відсотку випадків. Це практично гарантує пацієнту, що небезпека минула. Зараз у дружини все добре. А от у молодшої 14-річної доньки виявили один з варіантів невуса. Це утворення поки що не є небезпечним. Але за ним треба спостерігати, бо воно може перероджуватись. От такий маємо сімейний досвід. Позитивним є те, що ми в надійних руках і тепер небезпечні родимки не пропустимо.

У родині має бути звичка — оглядати шкіру у дітей і дорослих, щоб не пропустити новоутворення

Щоб якомога більше людей навчилось розрізняти безпечні й небезпечні родимки, на своїй сторінці у Фейсбук (Olga Bogomolets) Ольга Вадимівна показує, як це робити — розповідає про випадки з практики, проводить тести, підготувала навчальні планшети з «портретами» небезпечних родимок — прикладами новоутворень, таких як меланома, рак шкіри, а також здатних до переродження невусів. Кожен охочий може перевірити свої знання. До того ж в родині має стати звичкою час від час оглядати дітей і дорослих, звертаючи увагу на нові утворення на шкірі або на зміни, що сталися зі звичною родимкою.

- Для того, щоб легко було проводити скринінг і запам’ятати небезпечні ознаки, ми придумали абревіатуру АКОРД, в якій кожна буква є своєрідною підказкою, — продовжує Ольга Богомолець. — «А» означає асиметричність, зміну форми, «К» — зміна краю родимки, «О» — зміна окрасу, «Р» — розмір, збільшення в висоту або ширину, «Д» — динаміка, маються на увазі будь-які зміни, в тому числі кровоточивість.

Отже, родимки є у всіх нас, але не всі з них становлять небезпеку. Тому День меланоми — це привід поінформувати якомога більше людей про те, чого варто боятись, а що можна вважати безпечним. Вести таку інформаційну роботу нам, медикам, допомагають журналісти. Саме завдяки поінформованості смертність від меланоми зменшилась: стало більше звернень на ранніх етапах захворювання. А йти на консультацію до спеціалістів можна протягом усього року, не чекаючи наступного Дня меланоми.

На мою думку, родимки схожі на маленьких живих істот, які мають свої плани на життя. Але ці плани не корелюються з нашими людськими планами. Тоді це треба виправляти.

— Ви постійно наголошуєте, що звернутися до лікаря вчасно — найважливіша умова для успішного лікування меланоми. І вона навіть більш значуща, ніж нові методи. Чому?

- Поясню. Але спочатку трохи медичної інформації. Шкіра має два шари: верхній — епідерміс, під ним — дерма. Між цими шарами своєрідний «кордон» — базальна мембрана.

Коли ми говоримо про вплив на шкіру зовнішніх факторів — сонячних променів, забрудненого повітря, різних подразнень, то маємо на увазі епідерміс. Цей шар не має кровоносних судин. Але саме в ньому стартують ті зміни, які впливають на будь-які шкірні утворення, в тому числі небезпечні родимки. Так от «задумала» якась родимка змінитись, і ми це побачили. Саме в цей момент треба провести діагностику і, за необхідності, родимку терміново видалити. Тому що, наприклад, меланома, може здолати «кордон» і прорости в більш глибокий шар шкіри — дерму, яка має кровоносні та лімфатичні судини. І якщо меланома проросла в дерму, то злоякісні клітини можуть розповсюджуватись по організму, захоплювати нашу «транспортну» систему — кровоносні й лімфатичні судини, створюючи метастази в життєво важливих органах.

Як результат — висока смертність пацієнтів. Лікування в такому випадку сягає 100 тисяч гривен на місяць і більше. У людей зазвичай немає таких грошей. Держава препаратами не забезпечує. Отже меланома, наш внутрішній ворог, забирає життя українців. От чому ми й прагнемо вхопити небезпечну родимку на ранній стадії її розвитку, знищити її, не дати заволодіти організмом, щоб диктувати свої умови. Якщо ми встигли зруйнувати плани меланоми, значить все зробили вчасно.

— Чому з’являються небезпечні родимки або ж перероджуються в злоякісні?

- Фактори ризику відомі. Це, зокрема, сонячні опіки. Є дослідження, яке свідчить, що опіки, отримані в дитинстві, підвищують ризик появи меланоми, а в дорослому віці — раку шкіри. Додаткове навантаження на організм мають стрес, депресія, що призводить до появи злоякісних родимок. А от з останніх досліджень, на основі яких я зробила публікацію в міжнародному медичному журналі — вплив перенесеного ковіду (тяжкої форми) на появу злоякісних утворень шкіри. Рекомендація для таких пацієнтів — щорічно перевірятись у дерматолога. Звичайно, уникнути впливу факторів ризику важко, але, знаючи про них, цілком можливо обмежити їхній вплив.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що обстеження родимок дуже важливе: «Наречена помітила незвичайну родимку в мене на спині. Виявилося, вчасно: це була меланома».

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