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Салат з куркою та пекінською капустою по-польськи: ідеально для легкої вечері

20:17 10 травня 2024
Салат з куркою та пекінською капустою по-польськи

Цей салат простий у приготуванні, поживний і дуже смачний. А ще швидкий у приготуванні! Його можна готувати на різні випадки життя, пише Gazeta Krakowska.

Інгредієнти:

  • пекінська капуста
  • 1−2 курячі грудки
  • консервована кукурудза
  • 2−3 червоні цибулини
  • 2−3 маринованих огірка
  • майонез
  • 2 ст.л. кетчупу
  • зелень петрушки або цибулі

Приготування:

Курячі грудки нарізати кубиками або соломкою, обсмажити до м'якості на олії, дати охолонути. Нарізати капусту, цибулю нарізати кільцями, огірки — кубиками, зелень подрібнити. Майонез змішати з кетчупом і все з'єднати, заправити. Поставити в холодильник.

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Нагадаємо рецепт легкого салату з куркою та яблуком.

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