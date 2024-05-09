Салат з куркою та пекінською капустою по-польськи: ідеально для легкої вечері

Цей салат простий у приготуванні, поживний і дуже смачний. А ще швидкий у приготуванні! Його можна готувати на різні випадки життя, пише Gazeta Krakowska.

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Інгредієнти: пекінська капуста

1−2 курячі грудки

консервована кукурудза

2−3 червоні цибулини

2−3 маринованих огірка

майонез

2 ст.л. кетчупу

зелень петрушки або цибулі

Приготування:

Курячі грудки нарізати кубиками або соломкою, обсмажити до м'якості на олії, дати охолонути. Нарізати капусту, цибулю нарізати кільцями, огірки — кубиками, зелень подрібнити. Майонез змішати з кетчупом і все з'єднати, заправити. Поставити в холодильник.

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Нагадаємо рецепт легкого салату з куркою та яблуком.

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