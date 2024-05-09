Незвичайна закуска: гості будуть у захваті

Бутерброди не втрачають своєї актуальності, тому що ситні та смачні. Їх готують не лише з ковбасою та шинкою, а й із сиром, грибами, рибою, а замість хліба іноді використовують лист салату чи «подушка» з улюбленої зелені, наприклад, рукколи чи кінзи. У кожного свій смак, свої уподобання.

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А які незвичайні бутерброди ви пробували? Які у вас любимі?

Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова пропонує приготувати бутерброд із сиром буррата та помідором на темному хлібі чи «подушці» з улюбленої зелені. Цей італійський сир сьогодні можна купити у багатьох супермаркетах. Він ніжний та смачний. Прекрасно поєднується з томатами та зеленню.

— Сьогодні у нас смачна закуска, — каже Елла Іванова. — Так ви точно не готували. Спробуйте і оцініть.

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Бутерброд з помідором та сиром буррату Помідор на хвилинку опустити в окріп, потім — у холодну воду. Знімаємо шкірку та заморожуємо. РЕКЛАМА Далі натираємо помідор на тертці на сир буррату, який поміщено на «подушку» з улюбленої зелені (наприклад, руколи) або скибочку чорного хліба. За бажання закуску можна доповнити бальзаміком. Смачного! РЕКЛАМА

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом квасоляного закусочного рулету, який нарізається, як ковбаска.

Фото з альбому Елли Іванової

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