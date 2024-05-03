Квасолевий закусочний рулет: нарізається, як ковбаска
Незвичні рецепти особливо цінні, якщо вони легкі у втіленні. Квасоляний рулет — один з таких. Страви з квасолі завжди ситні, і це одна з їхніх переваг. Також вони корисні та смачні. А ще — досить бюджетні.
Рецептом незвичайної квасолевої закуски поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Приготуємо смачну та корисну закуску з квасолі, — каже Елла Іванова. — Люблю такі прості рецепти. Квасолю можна використовувати як консервовану, так і відварену.
Квасоляний рулет
- 1 банка консервованої квасолі
- 30 г вершкового масла
- 1−2 зубчики часнику
- Сіль
- Перець
- Паприка
- 30 г горіхів
- 100 г вершкового масла для змащування (масло має бути м'яким)
Всі інгредієнти пропустити через блендер, викласти на харчову плівку, прикрити харчовою плівкою та розкотити в коржик.
Потім на цей паштет помістити шматочки м'якого вершкового масла і рівномірно розподілити по всій поверхні. За допомогою плівки згорнути корж у рулет.
Перед нарізкою добре охолоджуємо у холодильнику. Нарізаємо, як ковбаску.
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом смачного салату з пастою і овочами.
Фото з альбому Елли Іванової.36
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