Квасолевий закусочний рулет: нарізається, як ковбаска

Незвичні рецепти особливо цінні, якщо вони легкі у втіленні. Квасоляний рулет — один з таких. Страви з квасолі завжди ситні, і це одна з їхніх переваг. Також вони корисні та смачні. А ще — досить бюджетні.

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Рецептом незвичайної квасолевої закуски поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Приготуємо смачну та корисну закуску з квасолі, — каже Елла Іванова. — Люблю такі прості рецепти. Квасолю можна використовувати як консервовану, так і відварену.

Квасоляний рулет 1 банка консервованої квасолі

30 г вершкового масла

1−2 зубчики часнику

Сіль

Перець

Паприка

30 г горіхів

100 г вершкового масла для змащування (масло має бути м'яким)

Всі інгредієнти пропустити через блендер, викласти на харчову плівку, прикрити харчовою плівкою та розкотити в коржик.

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Потім на цей паштет помістити шматочки м'якого вершкового масла і рівномірно розподілити по всій поверхні. За допомогою плівки згорнути корж у рулет.

Перед нарізкою добре охолоджуємо у холодильнику. Нарізаємо, як ковбаску.

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Раніше Елла Іванова поділилася рецептом смачного салату з пастою і овочами.

Фото з альбому Елли Іванової.

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