Налийте це в унітаз, і він стане ідеально чистим: результат вас просто приголомшить (відео)

Господині у Франції чистять унітази за допомогою спеціальних таблеток, в Україні — за допомогою кульок з фольги, в які кладуть суміш, приготовано за спеціальним «рецептом».

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Ще одну пораду дали автори сайту для прибирання вдома — вони пропонують використовувати різні інгредієнти, в тому числі і продукцію української фірми «Мрія».

Для приготування засобу спочатку потрібно налити в миску 150 мл теплої води. Потім додати 25 г лимонної кислоти, 3 столові ложки засобу для миття посуду та одну столову ложку зубної пасти. Все добре перемішати та залишити на годину, щоб осіла піна. Перелити засіб у невелику пляшку — там ним буде зручно користуватись та зберігати його. Залити в унітаз, розподілити по всій чаші й залишити на годину.

Через годину йоржиком почистити унітаз. Весь бруд дуже легко відстає, а унітаз набуває білосніжного кольору.

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Нагадаємо, експертка з прибирання Марина Жукова пропонує після основного чищення унітаза використовувати звичайний кондиціонер для білизни. Він повністю усуває неприємні запахи в унітазі, утворюючи захисну плівку. І якщо після цього змити відходи, вони легко стікають вниз, залишаючи унітаз чистим на довший час.

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