Більша частина непридатна для використання: аналітики розповіли, скільки військової техніки залишилось у рф

Нещодавні супутникові знімки виснажених російських військових складів техніки й озброєнь свідчать про те, що росія наразі підтримує свої військові зусилля здебільшого за рахунок вилучення зі складів, а не завдяки масштабному виробництву нових транспортних засобів і певних видів озброєнь. За повідомленням Newsweek, джерело в соціальних мережах, яке відстежує російські військові склади, заявило: супутникові знімки вказують на те, що кількість російських військових складів значно скоротилася порівняно з довоєнним рівнем — майже на 32 відсотки: з 15 152 у 2021 році до 10 389 станом на травень 2024 року, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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«Трекер військових складів зазначає, що росія найбільше вивела зі своїх складів багатоцільових бойових броньованих машин (ББМ) МТ-ЛБ, кількість яких скоротилась з 2 527 довоєнних до 922 одиниць, що залишились, — говорять експерти ISW. — Десантних гусеничних бойових машин піхоти (БМП), кількість яких скоротилась з 637 довоєнних до 244 одиниць, що залишились. І бронетранспортерів БТР-50, кількість яких скоротилась зі 125 довоєнних до 52 одиниць, що залишились. Монітор військових складів зазначає, що росія більше не має на складах нових моделей — БТР-60, 70 і 80, і що з довоєнних запасів у 3 313 одиниць залишилося лише 2 605 — ймовірно, маються на увазі машини, що перебувають на озброєнні зараз».

Трекер військових складів зазначає, що росія наразі перекидає в Україну 1−2 тисячі своїх МТ-ЛБ з тих, що залишилися. Інший акаунт з відкритим вихідним кодом на X (раніше Twitter) проаналізував супутникові знімки від 27 травня 2020 року й 26 березня 2024 року і дійшов висновку, що росія стягнула близько 60 відсотків своїх артилерійських систем на невстановлену буксировану артилерійську базу зберігання, яка є однією з найбільших у рф.

Джерело повідомило, що близько половини артилерійських систем, що залишилися на цій базі, швидше за все, непридатні для використання через деградацію під час зберігання, а також через те, що багато з тих, що залишилися, — це артилерійські системи часів Другої світової війни, які є несумісними з сучасними боєприпасами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що рф імпортує зброю з країн НАТО.

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