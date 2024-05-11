Хто переможе на «Євробаченні»: букмекери оновили прогнози перед грандфіналом
Перед грандфіналом 68-го конкурсу «Євробачення», який відбудеться 11 травня в Мальме, букмекери оновили прогнози щодо переможця. Таблиця лідерів дещо змінилася, проте на першій сходинці впевнено закріпився представник Хорватії Baby Lasagna з піснею «Rim Tim Tagi Dim». Він лідирує з суттєвим відривом. Як зазначається на сайті Eurovision World, його шанси на перемогу становлять 42%.
Друге місце посідає співачка з Ізраїлю Еден Голар, яка потрапила до «Миротворця» через відвідування Криму з порушенням державного кордону України. Варто зазначити, що під час конкурсу відбуваються антиізраїльські протести, а під час виступу Голар у півфіналі її освистав зал.
На третій сходинці — представник Швейцарії Nemo з піснею «The Code».
Далі йдуть Франція та Ірландія. За ними, на шостій сходинці, перебуває Україна. Аlyona Аlyona & Jerry Heil після другого півфіналу опустилися на дві позиції.
Наразі рейтинг букмекерів виглядає так:
За головний трофей конкурсу — Кришталевий мікрофон змагатимуться представники з 25 країн.
Нагадаємо, організатори конкурсу дискваліфікували одного з фаворитів пісенних змагань — представника Нідерландів Йоста Кляйна за «неналежну поведінку».
Переможця визначать за сумою балів від журі, яке виставляє оцінки під час генеральної репетиції, та телеглядачів. Голосування цьогоріч відбувається за новими правилами. З номерів українських операторів ми не можемо голосувати за свого представника. Проте українці, які перебувають за кордоном, можуть підтримати Аlyona Аlyona & Jerry Heil з номерів іноземних операторів.
Читайте у «ФАКТАХ», де і коли дивитися «Євробачення» та як голосувати/
Фото: EBU — eurovision.tv92
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