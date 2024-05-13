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Україна

Чи підуть окупанти у наступ на півдні України: відповів військовий експерт

20:01 13 травня 2024
військова техніка

Армія окупантів всі свої зусилля сконцентрувала на сході України. ЗСУ зможуть перехопити ініціативу на південному напрямку фронту. Про це в коментарі заявив військовий експерт Олексій Гетьман.

За його словами, тихо на півдні не буде, бойові дії продовжаться, але тут росіяни більше думають не про своє просування, а про те, щоб завадити просуванню ЗСУ.

«Я впевнений, що з озброєнням, яке надійде в достатньому обсязі, ми зможемо перехопити ініціативу принаймні на півдні. Тому чекати на ворожий наступ з півдня, як на мене, не варто, всі сили вони кинуть на схід. Основні спроби наступати будуть саме там», — сказав він.

А щодо літнього наступу, то він, додав Гетьман, вже почався.

«Противник маневруватиме, змінюватиме напрями удару, оскільки логіка та стратегія сухопутних боїв за останні сто років істотно не змінилася. Тому до спроб прорвати оборону варто готуватись по всьому фронту», — підсумував Гетьман.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що росіяни зайняли ще кілька сіл на Харківщині та пробиваються до Вовчанська.

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