Вареники з ревенем: простий рецепт надзвичайно смачної страви

Вареники можуть бути з різними начинками: з сиром, з м'ясом, картоплею, капустою, грибами, ягодами… А чи куштували ви з начинкою з ревеню? Якщо ні, приготуйте цю страву, наприклад, у вихідний день. Подавайте вареники у гарному посуді.

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Рецептом смаколика поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Вареники з ревенем ніжні та смачні, — каже Елла Іванова. — А ще незвичайні. Приготувати їх легко. Рецепт дуже вдалий.

Вареники з ревенем Для начинки 200 г ревеню РЕКЛАМА цукор (до смаку) Для тіста РЕКЛАМА 125 г окропу дрібка солі 1 столова ложка олії РЕКЛАМА 250 г борошна Ревінь чистимо й дуже дрібно нарізаємо або подрібнюємо в блендері. Тісто замішуємо з вищезазначених інгредієнтів. Загортаємо у плівку та ставимо в холодильник на 10 хвилин. Потім обминаємо, даємо полежати 15 хвилин і розкачуємо якнайтонше, вирізаємо склянкою кола й начиняємо. Вареники варимо одразу, як і з ягодами. Начинка соковита, тож швидко дає сік. Воду бажано підсолити. Коли випливуть, варимо ще 3 хвилини. Подавати із вершковим маслом. Смачного!

А як приготувати вареники з сиром на пару за рецептом Лізи Глинської, читайте тут.

Фото з альбому Елли Іванової

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