Вареники з ревенем: простий рецепт надзвичайно смачної страви
Вареники можуть бути з різними начинками: з сиром, з м'ясом, картоплею, капустою, грибами, ягодами… А чи куштували ви з начинкою з ревеню? Якщо ні, приготуйте цю страву, наприклад, у вихідний день. Подавайте вареники у гарному посуді.
Рецептом смаколика поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Вареники з ревенем ніжні та смачні, — каже Елла Іванова. — А ще незвичайні. Приготувати їх легко. Рецепт дуже вдалий.
Вареники з ревенем
Для начинки
200 г ревеню
цукор (до смаку)
Для тіста
125 г окропу
дрібка солі
1 столова ложка олії
250 г борошна
Ревінь чистимо й дуже дрібно нарізаємо або подрібнюємо в блендері. Тісто замішуємо з вищезазначених інгредієнтів. Загортаємо у плівку та ставимо в холодильник на 10 хвилин.
Потім обминаємо, даємо полежати 15 хвилин і розкачуємо якнайтонше, вирізаємо склянкою кола й начиняємо.
Вареники варимо одразу, як і з ягодами. Начинка соковита, тож швидко дає сік. Воду бажано підсолити.
Коли випливуть, варимо ще 3 хвилини. Подавати із вершковим маслом.
Смачного!
А як приготувати вареники з сиром на пару за рецептом Лізи Глинської, читайте тут.
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Фото з альбому Елли Іванової35
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