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Вареники з ревенем: простий рецепт надзвичайно смачної страви

22:25 15 травня 2024
вареники

Вареники можуть бути з різними начинками: з сиром, з м'ясом, картоплею, капустою, грибами, ягодами… А чи куштували ви з начинкою з ревеню? Якщо ні, приготуйте цю страву, наприклад, у вихідний день. Подавайте вареники у гарному посуді.

Рецептом смаколика поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Вареники з ревенем ніжні та смачні, — каже Елла Іванова. — А ще незвичайні. Приготувати їх легко. Рецепт дуже вдалий.

Вареники з ревенем

Для начинки

200 г ревеню

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цукор (до смаку)

Для тіста

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125 г окропу

дрібка солі

1 столова ложка олії

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250 г борошна

Ревінь чистимо й дуже дрібно нарізаємо або подрібнюємо в блендері. Тісто замішуємо з вищезазначених інгредієнтів. Загортаємо у плівку та ставимо в холодильник на 10 хвилин.

Потім обминаємо, даємо полежати 15 хвилин і розкачуємо якнайтонше, вирізаємо склянкою кола й начиняємо.

Вареники варимо одразу, як і з ягодами. Начинка соковита, тож швидко дає сік. Воду бажано підсолити.

Коли випливуть, варимо ще 3 хвилини. Подавати із вершковим маслом.

Смачного!

А як приготувати вареники з сиром на пару за рецептом Лізи Глинської, читайте тут.

Читайте також: Шоколадні вареники з сиром та вишнями: діти точно оцінять цю смакоту

Фото з альбому Елли Іванової

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