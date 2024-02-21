Шоколадні вареники з сиром та вишнями: діти точно оцінять цю смакоту
Яких тільки вареників не буває: парові вареники з сирного тіста, ліниві з сиром та картоплею, навіть дієтичні є. А от такого ви ще не куштували! Апетитні шоколадні вареники з вишнею та сиром — це чудова знахідка для тих, хто любить на кухні експерименти, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців, яка раніше пропонувала рецепт заварних тістечок з форшмаком.
Тісто
- 650 г борошна
- 50 г какао порошку
- 375 мл окропу
- 1 яйце
- 1 жовток
- 3 ст.л. олії
- 0,5 ч.л. солі
Спосіб приготування:
Борошно та какао порошок просіяти крізь сито, об’єднати. Яйце, жовток та олію збити за допомогою вінчика до однорідної маси, додати до борошна, перемішати.
До кип’ятку додати сіль, перемішати і поступово ввести до борошна, перемішувати лопаткою, далі перейти на робочу поверхню і місити тісто руками. Тісто має перестати липнути до рук, готовому тісту даємо час для відпочинку протягом 30 хвилин, накривши рушничком. Після цього з тістом можна працювати. Воно надзвичайно еластичне та м’яке, легко розкачується, під час готування в кип’ячій воді не розварюється і не злипається.
Начинка для вареників з вишні:
- 400 г мороженої вишні
- 30 г кукурудзяного крохмалю
- 150 г цукру
Вишні відправляємо на суху сковорідку. Цукор вимішуємо з крохмалем і відразу додаємо до вишень, перемішуємо, тушкуємо на середньому вогні до загущення, постійно помішуючи. Готові вишні охолодити.
Начинка для вареників з сиром:
- 1 кг домашнього кисломолочного сиру
- 200 г цукру
- 2 жовтки
- За бажанням ванільний цукор
Сир перетираємо крізь сито, додаємо цукор, жовтки, ванільний цукор, перемішуємо до однорідності.
Формуємо вареники:
Частину тіста за допомогою качалки тонко розкачуємо, вирізаємо заготовки, кладемо обидві начинки та ліпимо вареники. Готові вареники варимо в кип’ячій підсоленій воді до готовності, подаємо гарячими зі шматочками вершкового масла.
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