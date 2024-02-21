38.32 / 38.84 41.50 / 42.21
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Шоколадні вареники з сиром та вишнями: діти точно оцінять цю смакоту

20:16 22 лютого 2024
Шоколадні вареники з сиром та вишнями

Яких тільки вареників не буває: парові вареники з сирного тіста, ліниві з сиром та картоплею, навіть дієтичні є. А от такого ви ще не куштували! Апетитні шоколадні вареники з вишнею та сиром — це чудова знахідка для тих, хто любить на кухні експерименти, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців, яка раніше пропонувала рецепт заварних тістечок з форшмаком.

Тісто

  • 650 г борошна
  • 50 г какао порошку
  • 375 мл окропу
  • 1 яйце
  • 1 жовток
  • 3 ст.л. олії
  • 0,5 ч.л. солі

Спосіб приготування:

Борошно та какао порошок просіяти крізь сито, об’єднати. Яйце, жовток та олію збити за допомогою вінчика до однорідної маси, додати до борошна, перемішати.

До кип’ятку додати сіль, перемішати і поступово ввести до борошна, перемішувати лопаткою, далі перейти на робочу поверхню і місити тісто руками. Тісто має перестати липнути до рук, готовому тісту даємо час для відпочинку протягом 30 хвилин, накривши рушничком. Після цього з тістом можна працювати. Воно надзвичайно еластичне та м’яке, легко розкачується, під час готування в кип’ячій воді не розварюється і не злипається.

Начинка для вареників з вишні:

РЕКЛАМА
  • 400 г мороженої вишні
  • 30 г кукурудзяного крохмалю
  • 150 г цукру

Вишні відправляємо на суху сковорідку. Цукор вимішуємо з крохмалем і відразу додаємо до вишень, перемішуємо, тушкуємо на середньому вогні до загущення, постійно помішуючи. Готові вишні охолодити.

Начинка для вареників з сиром:

РЕКЛАМА
  • 1 кг домашнього кисломолочного сиру
  • 200 г цукру
  • 2 жовтки
  • За бажанням ванільний цукор

Сир перетираємо крізь сито, додаємо цукор, жовтки, ванільний цукор, перемішуємо до однорідності.

Формуємо вареники:

РЕКЛАМА

Частину тіста за допомогою качалки тонко розкачуємо, вирізаємо заготовки, кладемо обидві начинки та ліпимо вареники. Готові вареники варимо в кип’ячій підсоленій воді до готовності, подаємо гарячими зі шматочками вершкового масла.

Нагадаємо рецепт пирога з капустою.

63

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дракоша

Близнюкам — хобі та шопінг, а Стрільцям — гарні можливості та перспективи: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день Милого Дракончика

Ахтем Сеітаблаєв і Валентина Хамайко

Популярна телеведуча повертається в етер

Ольга Сумська

«Огидна потвора»: Ольга Сумська емоційно відреагувала на інтерв’ю В’ячеслава Хостікоєва

Кохання

Точно чекає удача найближчими днями: кому до кінця тижня пощастить з грошима та коханням

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту