Шоколадні вареники з сиром та вишнями: діти точно оцінять цю смакоту

Яких тільки вареників не буває: парові вареники з сирного тіста, ліниві з сиром та картоплею, навіть дієтичні є. А от такого ви ще не куштували! Апетитні шоколадні вареники з вишнею та сиром — це чудова знахідка для тих, хто любить на кухні експерименти, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців, яка раніше пропонувала рецепт заварних тістечок з форшмаком.

ВІДЕО ДНЯ

Тісто 650 г борошна

50 г какао порошку

375 мл окропу

1 яйце

1 жовток

3 ст.л. олії

0,5 ч.л. солі

Спосіб приготування:

Борошно та какао порошок просіяти крізь сито, об’єднати. Яйце, жовток та олію збити за допомогою вінчика до однорідної маси, додати до борошна, перемішати.

До кип’ятку додати сіль, перемішати і поступово ввести до борошна, перемішувати лопаткою, далі перейти на робочу поверхню і місити тісто руками. Тісто має перестати липнути до рук, готовому тісту даємо час для відпочинку протягом 30 хвилин, накривши рушничком. Після цього з тістом можна працювати. Воно надзвичайно еластичне та м’яке, легко розкачується, під час готування в кип’ячій воді не розварюється і не злипається.

Начинка для вареників з вишні: РЕКЛАМА 400 г мороженої вишні

30 г кукурудзяного крохмалю

150 г цукру

Вишні відправляємо на суху сковорідку. Цукор вимішуємо з крохмалем і відразу додаємо до вишень, перемішуємо, тушкуємо на середньому вогні до загущення, постійно помішуючи. Готові вишні охолодити.

Начинка для вареників з сиром: РЕКЛАМА 1 кг домашнього кисломолочного сиру

200 г цукру

2 жовтки

За бажанням ванільний цукор

Сир перетираємо крізь сито, додаємо цукор, жовтки, ванільний цукор, перемішуємо до однорідності.

Формуємо вареники:

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Частину тіста за допомогою качалки тонко розкачуємо, вирізаємо заготовки, кладемо обидві начинки та ліпимо вареники. Готові вареники варимо в кип’ячій підсоленій воді до готовності, подаємо гарячими зі шматочками вершкового масла.

Нагадаємо рецепт пирога з капустою.

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