Актор В’ячеслав Довженко засвітився з новою коханою

Український актор театру й кіно В’ячеслав Довженко, який раніше розповів про зміни в особистому житті під час війни, вперше з’явився на публіці з дівчиною. Разом вони позували на премєрному показі фільму «Будинок «Слово», в якому Довженко втілив роль Миколи Хвильового. В’ячеслав опублікував фото, на якому обіймає симпатичну білявку.

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«Мій Хвильовий», — підписала світлину дівчина та додала біле сердечко.

Про дівчину відомо лише те, що вона є дизайнеркою костюмів, працює з багатьма акторами.

Прихильники артиста розцінили це як вихід закоханої пари.

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Раніше В’ячеслав Довженко підтвердив, що після розлучення, має нові стосунки. Проте говорити про особисте публічно не хоче. Лише зазначив, що давно знайомий зі своєю дівчиною. Але під час першої зустрічі вони не справили одне на одного ніякого враження. Але доля їх звела знову.

«ФАКТИ» писали про те, що Позитив (Олексій Завгородній) розсекретив роман з Юлією Сахневич.

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Також онука Софії Ротару показала нового бойфренда.

Фото: instagram.com/sldovgenko

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