Салат з редискою та крабовими паличками: ніжний та такий смачний, що важко зупинитись
Крабові палички можна застосовувати для бутербродів та салатів. Варіантів поєднань чимало. Варто обрати той, що смакує саме вам.
Салат з крабовими паличками, свіжим огірком, редискою та яйцями смачний, ніжний та досить бюджетний. Смак такий, що важко зупинитись. Проте якщо готувати салати у певних пропорціях, інгредієнти попередньо зважувати, надмірні калорії вам не загрожують.
Рецептом страви поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше порадила приготувати салат з огірком та курячим філе.
— Смачний салат сподобається вашим рідним та близьким, -- говорить Анна Конда. - Подавайте його вишукано та гарно, як у ресторані.
Салат з крабовими паличками (2 порції)
Крабові палички 100 г
Редиска — 100 г
Огірок — 100 г (або 1 шт.)
Яйця курячі — 2 шт.
Йогурт або сметана для заправки (до смаку)
Улюблена зелень — 30 г
Сіль та перець (до смаку)
Нарізуємо редиску, огірок та крабові палички. Потім подрібнюємо відварені яйця та зелень. Все це поєднуємо. Додаємо йогурт або сметану. Солимо, перчимо. Обережно перемішуємо і пропонуємо до столу.
Смачного!
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати запечені гункани з крабовими паличками за рецептом симпатичної української тіктокерші.
Фото з альбому Анни Конди10
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