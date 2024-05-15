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Салат з редискою та крабовими паличками: ніжний та такий смачний, що важко зупинитись

22:26 16 травня 2024
салат

Крабові палички можна застосовувати для бутербродів та салатів. Варіантів поєднань чимало. Варто обрати той, що смакує саме вам.

Салат з крабовими паличками, свіжим огірком, редискою та яйцями смачний, ніжний та досить бюджетний. Смак такий, що важко зупинитись. Проте якщо готувати салати у певних пропорціях, інгредієнти попередньо зважувати, надмірні калорії вам не загрожують.

Рецептом страви поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше порадила приготувати салат з огірком та курячим філе.

— Смачний салат сподобається вашим рідним та близьким, -- говорить Анна Конда. - Подавайте його вишукано та гарно, як у ресторані.

Анна Конда: «Подавайте салат вишукано, як у ресторані»

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Салат з крабовими паличками (2 порції)

Крабові палички 100 г

Редиска — 100 г

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Огірок — 100 г (або 1 шт.)

Яйця курячі — 2 шт.

Йогурт або сметана для заправки (до смаку)

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Улюблена зелень — 30 г

Сіль та перець (до смаку)

Нарізуємо редиску, огірок та крабові палички. Потім подрібнюємо відварені яйця та зелень. Все це поєднуємо. Додаємо йогурт або сметану. Солимо, перчимо. Обережно перемішуємо і пропонуємо до столу.

Смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати запечені гункани з крабовими паличками за рецептом симпатичної української тіктокерші.

Фото з альбому Анни Конди

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