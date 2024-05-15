Цей тип раку може розвиватися у місцях, де немає родимки: у МОЗ закликали до пильності

У травні у світі відзначають місяць обізнаності про рак шкіри. Це — найпоширеніша група онкологічних захворювань, що вражають різні її шари. За даними ВООЗ, у 2022 році було виявлено понад 1,5 мільйона нових випадків раку шкіри. Меланома — злоякісне новоутворення, яке розвивається з пігментних клітин (меланоцитів) та найчастіше вражає шкіру, йдеться у статті на сайті МОЗ.

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«Цей тип раку може розвиватися не лише там, де є родимки, але й у місцях, де їх немає: на слизових оболонках, під нігтями, на райдужці ока, а далі — через лімфу і кров — вражати майже всі органи. Вона зустрічається рідше, ніж деякі інші види раку шкіри, але є більш схильною до росту і поширення. Хоча є багато чинників, які можуть підвищувати ризик розвитку меланоми, не завжди зрозуміло, як саме вони її спричиняють», — пояснюють у статті.

Серед найпоширеніших факторів ризику, додають лікарі, це тривале перебування на сонці (УФ-випромінення), наявність родимок на тілі, світліша шкіра, волосся та колір очей, випадки меланоми в родині або у самої людини в минулому.

«Наявність факторів ризику не означає, що ви захворієте на меланому. Багато людей, що мають такі чинники, ніколи не захворіють. А деякі люди, які захворіли, можуть зовсім не мати факторів ризику. Ультрафіолетові (УФ) промені називають основною причиною виникнення меланоми. Більшість УФ-променів надходить від сонячного світла, але деякі можуть надходити від штучних джерел, таких як солярії. УФ-промені можуть пошкоджувати ДНК у клітинах шкіри. Іноді це впливає на певні гени, які контролюють ріст і поділ клітин. Якщо ці гени перестають працювати належним чином, уражені клітини можуть перетворитися на ракові».

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За даними Національного канцер-реєстру, в Україні у 2022−2023 роках був зареєстрований 5051 випадок меланоми. А станом на 2023 рік на обліку перебували 31 217 людей із цим захворюванням.

«Найтривожнішою ознакою меланоми є поява нових плям або родимок на шкірі або плям чи родимок, які змінюють розмір, форму або колір. Якщо у вас є одна з цих тривожних ознак, зверніться до лікаря, щоб він оглянув вашу шкіру. Також вас мають занепокоїти ранки, які не загоюються, розповзання пігменту від меж плями/родимки на шкіру навколо. Почервоніння або нова припухлість за межами плями/родимки, зміна чутливості плями/родимки: свербіж, біль. Зміни на поверхні плями/родимки — лущення, виділення рідини, крові, поява шишки чи горбка», — звертають увагу лікарі.

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Раніше повідомлялося, день діагностики меланоми, який щорічно, вже 15-й рік поспіль, проводиться за ініціативою відомої дерматологині Ольги Богомолець, в 2024-му відбудеться 20 травня. В інтерв'ю Ольга Богомолець детально пояснила, як потрапити до лікаря і чим небезпечна меланома.

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