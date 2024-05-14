Жодні мирні переговори і поступки територією не зупинять агресію росії, вважає відомий історик Юрій Фельштинський, першу частину інтерв'ю з яким читайте у «ФАКТАХ». І Україною вона не обмежиться. Вже зараз країна-терорист здійснює теракти в Європі. У Баварії затримано агентів росії, які готували напади на військові об'єкти. У Великій Британії росіяни підпалили склад із гумдопомогою для України. У Швеції та Чехії — здійснили низку диверсій на залізниці. В Естонії — напад на главу МВС. Але замість боротьби з цим усередині Євросоюзу, НАТО та інших міжнародних об'єднань досі існують тенденції «дружби» з росією, протидії Україні в опорі агресору. Чому значна частина міжнародної спільноти не поспішає боротися з російським тероризмом — у другій частині інтерв'ю Юрія Фельштинського.

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«Терористів з-поміж мусульман у Європу і США засилає Друга служба ФСБ»

- Зараз у кількох країнах Європи до влади прийшли сили, які виступають «проти війни в Україні». Проти війни у них — значить проти допомоги Україні, яка обороняється, і проти застосування санкцій до росії, яка нападає. І такі сили в багатьох країнах хоч і не при владі, але посідають чільне місце в політичному житті (та ж «Альтернатива для Німеччини»). У сусідніх з Україною країнах відбуваються акції під нібито економічними гаслами, покликані обмежити український експорт, але водночас вони обмежують постачання військової та гуманітарної допомоги в Україну. Чим можна пояснити ці тенденції?

- Демократичний Захід влаштований так, що в ньому існують різні точки зору, які допускаються законом. Під ці закони намагаються підлаштовуватися, загалом з успіхом, навіть найрадикальніші та найекстремістськіші політичні групи, партії та організації. Потім починає діяти ринкова економіка: зібравши на свою політичну діяльність гроші, ці партії та структури можуть посилювати свій вплив, брати участь у виборах, отримувати місця в парламентах і посади в уряді. Зрозуміло, в рамках закону. Принаймні починаючи з 1991 року росія стала частиною всесвітньої ринкової економіки, а російські гроші — частиною світової фінансової системи. З 2000 року (напевно, і раніше) ці російські гроші, як і російська сировина, насамперед нафта і газ, стали знаряддям для просування російських державних інтересів та інфільтрації західних співтовариств російською агентурою в широкому сенсі цього слова — від агентів до агентів впливу. Підкреслю, що до 24 лютого 2022 року росію не вважали ворогом (багато хто і зараз ворогом її не вважає), а тому в отриманні російських грошей не було нічого злочинного і ганебного. І ці гроші в кількості мільйонів (і навіть у кількості сотень мільйонів) доларів отримували канцлер Німеччини Шредер, президент Кіпру Анастасіадіс, президент Чехії Земан, президент США Трамп, лідер партії «Національне об'єднання» Ле Пен, глава італійської правої партії «Північна ліга» (Lega Nord) Сальвіні… Список можна продовжити. Відстежити ці грошові потоки, що надходять дуже часто через міжнародні банківські та приватні структури, і довести їхній сумнівний або злочинний характер досить складно або навіть неможливо, тому що надто багато людей на Заході ці гроші брали протягом багатьох років, надто багато російських громадян осіли за ці роки за кордоном і отримали посвідку на проживання або громадянство, надто розгалуженою і багатоликою стала агентурна мережа російських спецслужб.

Донедавна підтримка росією сил, що дестабілізують світовий порядок у світі, була таємницею. Сьогодні вона декларується як офіційна політика російського керівництва. Процитуємо і тут людожера Медведєва (текст від 2 лютого 2024 року):

«Несистемна опозиція є і на Заході… розумна і благопристойна. Вона аж ніяк не бажає загибелі своїй Вітчизні… але бачить новий шлях її розвитку. Вона різна: і ліва, і права. Кожна зі своєю національною програмою, яка протистоїть американському глобалізму. Вона є в будь-якій країні ЄС і навіть за океаном. Зокрема, така опозиція є вже і в національних парламентах, і в Європарламенті, куди незабаром відбудуться вибори… Ця, поки що іррегулярна опозиція, сьогодні добре бачить усі вади нинішнього ліберального глобалізму і піндостаноцентричного світоустрою. І наше завдання — всіляко підтримувати таких політиків та їхні партії на Заході, допомагаючи їм apertum et secretum досягти гідних результатів на виборах. Можливо, хтось із них і перетвориться з несистемних опозиціонерів на нову частину політичного істеблішменту. А їхній прихід до державного управління здатен радикально оздоровити політичний ландшафт у західному світі. Саме тому їх так бояться хитрожопі інтелектуальні кастрати, які очолюють старі політичні сили в Європі та за океаном, а також безстатеві райдужні слиняві, які сьогодні стоять біля керма багатьох західних країн».

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— У 2015−2017 роках, коли у зв'язку з неоголошеним вторгненням рф в Україну Європа запроваджувала потроху антиросійські санкції і намагалася помирити нас у Мінську, був спалах терактів у Франції, Німеччині, Бельгії, інших європейських країнах. Здебільшого терористи діяли під ісламськими гаслами. Жириновський тоді сказав: «Теракти зараз ідуть у Європі, і будуть іти. І нам це вигідно. Нехай вони там гинуть». Але офіційно російська влада давала зрозуміти, що якщо Європа не буде відторгати росію, то рф використає свій вплив для «боротьби з тероризмом». Вони блефували, чи дійсно росія має великий вплив у радикально налаштованих мусульманських колах, у терористичних організаціях?

- Йдеться не стільки про вплив, скільки про підривну діяльність, яку організовують спецслужби рф. По лінії фсб займається цим «Служба із захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом» (СЗКСБТ), також відома як Друга служба або «Двійка». Саме вона займалася вербуванням, підготовкою і засиланням до європейських країн і США для вчинення терактів терористів з числа мусульман — мешканців рф, головним чином Чечні та колишніх радянських азіатських республік. Керував цією діяльністю генерал-лейтенант фсб Михайло Володимирович Бєлоусов, який з 2012 року обіймав посаду першого заступника начальника Другої служби фсб. Під ним служили приблизно 50 офіцерів фсб, які вербували сотні потенційних терористів для подальшої їхньої підготовки та засилання за кордон для проведення терактів. Тому не випадково, починаючи з 2012 року, численні терористи виявлялися дуже часто вихідцями з Чечні або азіатських республік колишнього СРСР. Це і були «пташенята» з «гнізда» Бєлоусова. Не можна виключати, що і четверо терористів, які вчинили теракт у «Крокус Сіті Холі» 22 березня, від самого початку були завербовані і пройшли підготовку за лінією Другої служби. Добре б поставити Бєлоусову запитання, чи не його це вихованці.

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«Визнати росію спонсором тероризму заважає великий бізнес»

— Судячи з повідомлень у ЗМІ з посиланнями на джерела в західних і російських спецслужбах, перед виборами путіна в росії, як і 25 років тому, планувалися теракти — чи то в московській синагозі 7 березня, чи то в «Крокусі» на концерті Шамана 9 березня. Але все сталося вже після виборів. На вашу думку — ці повідомлення просто ігри в теорію змови, або ж дійсно організатори для чогось перенесли дату теракту? Навіщо?

- Американське попередження про теракт у «Крокусі» надійшло 6 березня. Мабуть, приблизно в той самий час було зроблено попередження ще й іранської сторони. Якщо американців путін міг запідозрити в «провокації» і бажанні зіпсувати йому перед виборами настрій, про що він заявив на колегії фсб 19 березня, то до попередження з Ірану, який є військово-політичним союзником росії, путін зобов'язаний був поставитися з усією серйозністю. Але він цього не зробив. Тож частина відповідальності за пропущений теракт, безумовно, лежить особисто на путіні.

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За інформацією США теракт мав відбутися до виборів. Але до виборів, цілком можливо, правоохоронні органи росії працювали в посиленому режимі, а тому провести теракт було складніше, ніж після виборів і виступу путіна, який оголосив відомості про запланований теракт «провокацією» і «шантажем» США. Як ми бачили, охорони в «Крокус Холі» практично не було; поліція і спецслужби реагували на теракт, що вже відбувся, як у сповільненій зйомці. Активність була проявлена тільки під час побиття і тортур затриманих.

— Після заяв російського керівництва і тортур затримані називають Україну як учасника теракту. Який у цьому сенс? Адже образ України як ворога всередині росії давно зліплений. Чи може це дієво використовуватися для створення образу України-терориста на Заході?

— На Заході російську версію про український слід у теракті 22 березня може купити тільки Трамп. Більше її ніхто не купить. У росії можна скільки завгодно стверджувати з екранів телевізорів, що терористи були заслані Україною. Чи повірить у це хтось із російських телеглядачів — не має значення. Прямо скажемо, обличчя затриманих усім добре запам'яталися, і вони явно неслов'янського типу.

— Україна кілька років домагається міжнародного визнання росії країною-терористом, країною, що фінансує тероризм. Але міжнародне співтовариство не поспішає з таким визнанням, незважаючи на малайзійський Боїнг, масові вбивства росіянами нашого мирного населення, атаки на цивільну інфраструктуру України, заклики високопоставлених російських пропагандистів, що розповсюджуються підконтрольними державі ЗМІ, знищувати українців. Чому? Ту ж КНДР у США повторно визнали спонсором тероризму лише за смерть американського студента, який вкрав плакат.

— Складність у тому, що визнання держави «спонсором тероризму» за американськими та європейськими нормами може на практиці означати фактичний розрив дипломатичних відносин. І крок, на який безпроблемно можна піти щодо КНДР, вимагає куди більш серйозних роздумів щодо росії. На сьогоднішній день американський список країн — спонсорів тероризму включає в себе Кубу, Іран, Північну Корею і Сирію. Це країни, з якими у США практично немає відносин, зокрема й фінансово-економічних. З росією, як ми знаємо, відносини тривають, хоча вони й обмежені санкційною політикою США та Європи.

«Китай зацікавлений у тому, щоб росія воювала в Європі вічно»

— На словах більшість провідних політиків Заходу підтримує Україну, висловлюється за надання нам допомоги і навіть не виключає, що країни НАТО можуть надіслати до нас свій військовий контингент. Але водночас у ЗМІ раз у раз з'являються статті про «втому» Заходу від війни в Україні. Можете спрогнозувати розвиток подій, якщо Захід справді втомиться? Чи вплине це на ситуацію на Близькому Сході, на Балканах, Китай із Тайванем?

- Теорія про «втому» Заходу від війни в Україні — пропагандистський трюк російського уряду, російської агентури за кордоном і російської пропаганди. Захід не «втомився» від війни. Захід звик до війни. Захід розуміє, що ця проблема — вічна. Оскільки у Заходу немає установки на поразку росії в цій війні, а у росії немає установки на припинення війни проти Заходу, зрозуміло, що війна (для України) і протистояння з росією (для Європи і США) стають перманентними проблемами. Російське керівництво намагається представити ситуацію таким чином, що Захід від війни «втомився» і готовий змусити Україну погодитися на укладення миру за будь-яку ціну. Проблема в тому, що заявлена росією ціна — ліквідація України як держави. А таку ціну заплатити неможливо, незалежно від того, «втомився» Захід від війни, чи ні.

Проблеми з росією посилює сама росія, а не Захід і не Україна. З 24 лютого 2022 року росія взяла установку на дестабілізацію ситуації у світі. Усвідомлюючи це, підняли голову («встали з колін») численні імперії зла, заохочувані і підбурювані головною імперією зла — росією. Теракт Хамас (за яким стоїть Іран) проти Ізраїлю у день народження путіна — 7 жовтня — це відкриття росією руками Ірану нового близькосхідного фронту, який має підірвати Близький Схід. Це стало особливо зрозумілим після нещодавньої спроби Ірану завдати прямого повітряного удару по Ізраїлю безпосередньо з Ірану. Балкани, як і Молдова, не мають спільного кордону з росією, і з цієї причини підривна діяльність російської держави в цих країнах дещо ускладнена. Але Китай надає сьогодні росії безпосередню і пряму підтримку, зокрема військового характеру, оскільки зацікавлений у тому, щоб росія воювала в Європі вічно і в результаті все глибше і глибше поглиналася китайським пітоном. Як і у випадку з Європою і США, путін вважає, що наявність арсеналу ядерної зброї гарантує йому неможливість поразки навіть у разі майбутнього протистояння з Китаєм, тим паче, що до захоплення Тайваню Китай матиме потребу в росії як у потенційному союзнику.

— Колись політика Рейгана на підтримку національно-визвольних, антикомуністичних рухів та перегонів озброєнь призвела до розпаду СРСР та Східного блоку. Зараз періодично проходять повідомлення про організацію національних рухів народів рф. Щоправда — здебільшого ці рухи діють поза межами росії. Чи можна очікувати, що відцентрові сили розірвуть російську федерацію, або ж путін і його спецслужби збережуть наявний режим, а Захід не втручатиметься у справи ядерної держави, а то й спробує не допустити її розпаду, як колись Буш-старший намагався не допустити розпаду СРСР?

- 2021 року я видав у Києві українською та російською мовами книжку «Від Червоного терору до мафіозної держави: спецслужби росії в боротьбі за світове панування, 1917−2036», написану мною з моїм співавтором Володимиром Поповим, колишнім підполковником кдб. Ми писали там, що путін створив дуже стабільний режим, і він зможе залишитися президентом, як і планував, до 2036 року. Хіба що він почне велику війну, яка означатиме кінець путіна, його режиму, і російської федерації в тій формі, в якій вона поки що існує. Цю велику війну путін почав 24 лютого 2022 року. Мій прогноз 2021 року після трьох років не змінився. Як і у випадку СРСР, росія стоїть на шляху саморуйнування, неминучого через непомірний тягар звалених на себе імперських амбіцій російського керівництва. Відцентрові рухи народів, що входять до складу російської федерації, неодмінно про себе заявлять, і першою відокремиться Ічкерія, але станеться це як наслідок поразки росії у війні.

Першопричиною розвалу і поразки росії, як мені здається, національні відцентрові сили не стануть.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що дитина з Маріуполя розповіла про пережите конгресменам США — хлопчик разом із сусідкою поховав біля будинку свою маму, вбиту окупантами.

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