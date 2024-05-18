Чемпіонат України з футболу, 29-й тур, 18—19 травня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця
У суботу, 18 травня, поєдинком на столичній арені імені Валерія Лобановського стартував передостанній, 29-й, тур української футбольної прем'єр-ліги, яку достроково виграв донецький «Шахтар».
Чемпіонат України. 29-й тур
18 травня (субота)
«Динамо» (Київ) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 3:1 (Ванат, 4, з пенальті, Шапаренко, 6, Дубінчак, 80 — Твердохліб, 20). Юніорські склади — 6:1.
«Динамо»: Бущан, Дубінчак, Дячук (Біловар, 63), Сирота (Буяльський, 46), Попов, Тимчик, Бражко (Андрієвський, 71), Шапаренко (Шепелєв, 61), Кабаєв, Ярмоленко (Волошин, 46), Ванат.
У передостанньому, 29-му, турі УПЛ 19 травня також зіграють: ЛНЗ — «Зоря» (13:00), «Верес» — «Олександрія» (15:30), «Ворскла» — «Оболонь» (15:30), «Рух» — «Чорноморець» (15:30), «Дніпро-1» — «Шахтар» (15:30), «Металіст 1925» — «Полісся» (15:30), «Мінай» — «Колос» (15:30).
Становище команд:
1. «Шахтар» — 70 очок (28 матчів);
2. «Динамо» — 66 (29);
3. «Кривбас» — 54 (29);
4. «Дніпро-1» — 48 (28);
5. «Рух» — 46 (28);
6. «Полісся» — 46 (28);
7. ЛНЗ — 35 (28);
8. «Чорноморець» — 32 (28);
9. «Зоря» — 32 (28);
10. «Олександрія» — 30 (28);
11. «Ворскла» — 30 (28);
12. «Колос» — 29 (28);
13. «Оболонь» — 26 (28);
14. «Верес» — 24 (28);
15. «Минай» — 22 (28);
16. «Металіст 1925» — 22 (28).
Бомбардири: 14 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 10 — Данило Сікан («Шахтар»), Віталій Буяльський («Динамо»); 9 — Едуардо Герреро («Зоря»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»); 8 — Олександр Філіппов («Дніпро-1»), Олег Кожушко («Кривбас»), Андрій Ярмоленко («Динамо»), Андрій Штогрін («Чорноморець»); 7 — Максим Задерака («Кривбас»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Назар Волошин («Динамо»), Ілля Квасниця («Рух»); 6 — Дмитро Криськів, Георгій Судаков (обидва — «Шахтар»), Володимир Бражко («Динамо»), Ігор Краснопір («Оболонь»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у фіналі Кубка України переміг «Ворсклу».
Фото ФК «Динамо»71
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