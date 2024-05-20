Чи потрібно лягати до лікарні «прокапатися»: неочікувана відповідь лікаря

Скільки разів ви чули від лікарів чи знайомих фразу: «Ви маєте лягти до лікарні під крапельницю». Але варто розуміти показання до госпіталізації і різницю між крапельницею або уколом й пігулками. На думку кардіолога Анни Солощенко, є лише три важливі причини лягти до лікарні. Нагадаємо, що раніше кардіологиня пояснювала, як попередити геморагічний інсульт.

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«Гостре захворювання середнього ступеня тяжкості або тяжке. Наприклад, в кардіології це може бути гострий інфаркт міокарда, нестабільна стенокардія (тобто передінфарктний стан), пароксизм миготливої аритмії (або іншої гострої аритмії), міокардит, гостра серцева недостатність.

Загострення хронічного захворювання. Саме загострення, а не профілактика загострення. Тому що саме загострення хронічної хвороби середнього чи тяжкого ступеня потребує стаціонарного лікування. Причиною частих госпіталізацій може бути недотримання рекомендацій лікаря, неправильний спосіб життя. Наприклад, пацієнт із серцевою недостатністю не приймає всі призначені ліки, або вживає багато солі, або мало рухається".

На жаль, додає лікарка, не можна ігнорувати можливість того, що вас неправильно лікують. Іноді буває незайвим вислухати другу думку чи навіть третю.

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«Вибирайте досвідченого фахівця, через руки якого проходять тисячі подібних випадків на рік, лікарні чи інститути, що спеціалізуються на вашому захворюванні. І нарешті, причина може критися в тому, що вам потрібне радикальніше лікування, найчастіше — навіть хірургічне».

Третя причина лягти в стаціонар — це складне обстеження, яке не можна зробити за амбулаторних умов.

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«Діагностичні можливості наших поліклінік дуже обмежені. Клініки мають набагато більше можливостей як для інструментальної діагностики, так і для консультацій суміжних фахівців, проведення консиліумів. Відповідно, хочу наголосити на тих ситуаціях, коли не потрібно «лягти прокапатися»: для профілактики або якщо ви в минулому перенесли захворювання, яке потребує госпіталізації.

Профілактика — це кожен ваш день. Ваше харчування, медикаменти, фізичні навантаження, контроль маси тіла, відмова від шкідливих звичок і т. ін. Людина — це не резервуар, який можна про запас напихати ліками, щоб потім пів року нічого не робити.

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Крапельниця або укол потрібні тоді, коли стан пацієнта вимагає термінового введення ліків і ми не маємо часу чекати, поки пігулка потрапить до шлунку або кишківника і почне всмоктуватися. Це стан, що загрожує життю або може погіршитися будь-якої секунди. Наприклад, інфаркт міокарда в процесі. Щосекунди може виникнути одне з численних ускладнень. Або набряк легень. Або тяжка аритмія. Перевага крапельниці в тому, що за кілька секунд ліки вже діють у потрібному місці. Для пігулок цей період може становити від 20 хвилин до кількох годин.

Отже, чи потрібно «лягти прокапатися»? Ні!"

Раніше кардіологиня пояснювала, що може знизити ефективність препаратів від гіпертонії.

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