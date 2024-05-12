Морквяні оладки за рецептом Наталі Калніної: приготуєте один раз і будете скуповувати моркву кілограмами

Відома кулінарка Наталія Калніна віддає перевагу рецептам не тільки смачних, але й корисних страв — таких, наприклад, як «диво-салат», який чим довше стоїть, тим смачнішим стає.

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Цього разу пані Наталі пропонує приготувати морквяні оладки, які будуть в нагоді господині вранці, коли часу на приготування обмаль, а хочеться здивувати домашніх смачною стравою.

Для приготування знадобиться:

Морква — 3 шт (350г)

Яблука — 3 шт (600г)

Манна крупа — 3ч.

Цукор — 1−2 ч.л.

Сіль — ¼ч.л.

Вершкове масло — 30 г (за бажанням)

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Для сметанного соусу:

Сметана -2 ст.

Цукрова пудра — 1ч.

Ванілін — 1/3ч.л.

Як приготувати, кулінарка записала відео.

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Нагадаємо, кулінарка Міра Владіміра поділись рецептом пишних оладок на кефірі. Їх потрібно смажити на невеликому вогні з двох сторін. Подавати зі сметаною, варенням, згущеним молоком.

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