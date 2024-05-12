Морквяні оладки за рецептом Наталі Калніної: приготуєте один раз і будете скуповувати моркву кілограмами
Відома кулінарка Наталія Калніна віддає перевагу рецептам не тільки смачних, але й корисних страв — таких, наприклад, як «диво-салат», який чим довше стоїть, тим смачнішим стає.
Цього разу пані Наталі пропонує приготувати морквяні оладки, які будуть в нагоді господині вранці, коли часу на приготування обмаль, а хочеться здивувати домашніх смачною стравою.
Для приготування знадобиться:
Морква — 3 шт (350г)
Яблука — 3 шт (600г)
Манна крупа — 3ч.
Цукор — 1−2 ч.л.
Сіль — ¼ч.л.
Вершкове масло — 30 г (за бажанням)
Для сметанного соусу:
Сметана -2 ст.
Цукрова пудра — 1ч.
Ванілін — 1/3ч.л.
Як приготувати, кулінарка записала відео.
Нагадаємо, кулінарка Міра Владіміра поділись рецептом пишних оладок на кефірі. Їх потрібно смажити на невеликому вогні з двох сторін. Подавати зі сметаною, варенням, згущеним молоком.40
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