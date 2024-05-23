Смужки можуть зробити вас ще більше: як правильно носити одяг із візерунками
Стрункі моделі вражають уяву на подіумах Парижу, та й на вулицях вони теж здатні привернути увагу. А що робити звичайним жінкам, щоб виглядати привабливо. Одяг з візерунками допомагає нам привертати увагу. Візерунки можуть збільшувати, відволікати і привертати увагу туди, куди потрібно. Можуть подовжувати і вкорочувати. Тому варто вивчати їхню мову, пише Kod stylu. Коли ми вирішуємо вдягти одяг з візерунками, то маємо робити це свідомо і використовувати їх для корекції фігури. Пропорційні люди можуть використовувати візерунки вільно. Однак всім іншим потрібно бути обережними.
Маленькі, стрункі фігури занадто великі візерунки можуть перевантажити. Дуже високі, добре складені і великі фігури великі візерунки можуть візуально збільшити.
Жінкам невисокого зросту (нижче 160 см) — варто уникати поєднання брюк або спідниці з малюнком і однотонного верху (вся увага буде прикута до низу.
Високим жінкам (понад 170 см), які хочуть приховати свій зріст, варто одягнути нижню частину з малюнком, щоб привернути увагу до низу та створити враження, що вони нижчі.
Читайте також: «Купувати лише тому, що сподобалися, — не найкращий варіант»: як обрати босоніжки на літо
Загальновідоме правило: горизонтальні смуги ріжуть, розширюють, опускають, а вертикальні роблять стрункішою, знайде більше застосування в лініях фасону, ніж у виборі візерунків. Але вертикальні смужки не завжди роблять вас стрункішою — якщо у вас пишна фігура, вам варто уникати тісного одягу з вертикальними смугами, оскільки вони округлюють фігуру та притягують погляди, що може сильно нашкодити образу.
Однак, незважаючи на стереотипи, горизонтальні смужки не завжди розширюють — якщо вибрати досить тонкі смужки в стриманих тонах, вони не створять враження розширення. Проте, якщо ви виберете широкі смуги, ви повинні взяти до уваги, що візуально силует помітно збільшиться — особливо, якщо цей візерунок у контрастних кольорах.
Маленькі щільні «горошки» будуть відволікати погляд — ідеально приховають недоліки нашої фігури. Великі — точно не для пишних жінок — повторювана округлість підкреслить повноту.
Вибираючи квітковий візерунок, пам’ятайте, що чим більші квіти, тим більший ефект збільшення. Крім того, має значення, які це квіти і на якому фоні (круглі квіти оптично збільшать силует, більш «геометричні» необов’язково — колір фону, якщо він не контрастний, оптично не збільшить фігуру). Ще один важливий аспект при виборі квіткового візерунка — кількість квітів — чим їх менше, тим «легше» силует.
Раніше у «ФАКТАХ» стилістка назвала головні тренди літнього взуття.70
Читайте нас у Facebook