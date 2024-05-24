«Це жорстока реальність»: польський дипломат про спробу рф переглянути кордони

росія грається з міжнародним правопорядком, так коментує посол Польщі у москві Кшиштоф Краєвський плани переглянути морський кордон на Балтиці. Кілька годин на урядових порталах росії був розміщений проєкт міністерства оборони, що регулює розширення російських кордонів. Пізніше він зник з сайту кремля. На думку посла, таким чином росія тестує реакцію світу. Польський дипломат вважає, що це була спроба дестабілізувати частину Європи, спроба посіяти розбрат, пише RMF FM.

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«Це чергова спроба погратися з правовим порядком. На жаль, росія не зважає на міжнародне право, як показало вторгнення в Україну. Це спроба дестабілізувати, спроба розділити, спроба побудувати свою позицію всередині країни, яка нібито захищає російські інтереси. Це вписується у всю політику росії, яка хоче показати, особливо всередині країни, як вона дбає про інтереси рф, як рф шкодить неправильна делімітація кордону в Балтійському морі. Це робиться для того, щоб показати силу тих, хто приймає рішення, і їхню переконаність у правильності цих дій, — зауважив посол. — Це має на меті внести певні розбіжності, в тому числі очікування розбіжностей всередині Європейського Союзу чи НАТО. Це спроба випробувати наше терпіння і межі нашої толерантності. Це пошук замінників тих проблем, з якими стикається росія, тому що росія — хоча у неї є партнери в інших регіонах світу — стає ізольованою державою, але росіяни сумують за світом. Якщо ви запитаєте тих, хто ходить вулицями будь-якого міста, чи хотіли б вони випити кави в Закопане, яке ще кілька років тому було популярним туристичним напрямком, або на Пьяцца Навона в Римі, то вони сумують за цим. Вони не поїдуть, бо не можуть. І немає нічого кращого, ніж показати у внутрішній політиці, що зовнішній ворог причаївся і загрожує нам».

Дипломат згадав ситуацію, коли у 2022 році Держдума «прийняла проєкт постанови про визнання незалежності Луганської та Донецької областей», які належать Україні.

«Мені тоді здалося, що це спроба зіграти в певну гру. Через кілька днів виявилося, що це жорстока реальність підготовки до агресії. Це спроба випробувати наше терпіння, перевірити нашу реакцію. Я маю на увазі країни, які межують з Балтійським морем. І перевірити солідарність, в тому числі європейську солідарність. Тут можна очікувати різного роду дії. Сьогодні росія представляє війну в Україні громадськості не як війну в Україні, а як війну між Заходом і російською федерацією», — сказав дипломат.

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Раніше повідомлялося, що у США сперечаються про те, чи дозволити Україні стріляти з американської зброї по росії.

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