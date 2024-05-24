Спасе навіть у саму сильну спеку: готуємо айс лате за рецептом Євгена Клопотенка

Найближчими днями синоптики прогнозують в Україні спеку до плюс 30 градусів, тому багато хто з українців почав пригадувати рецепти холодних страв та напоїв.

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Відомий шеф-кухар та телеведучий Євген Клопотенко, як завжди, має пропозиції, що приготувати на цей час.

«Якщо запарилися через спеку та роботу, готуйте айс лате», — написав він у мережі.

По-перше, для приготування айс лате знадобиться еспресо. Вдома каву для лате можна приготувати у гейзерній кавоварці, аеропресі або заваривши каву у джезві. В останньому випадку каву слід процідити від гущі, щоб часточки мелених зерен не зіпсували смаку лате.

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Для тих, хто п’є лише розчину каву, еспресо можна приготувати так: залити 2 ч. л. розчинної кави 1 ст. л. гарячої води та перемішати до однорідності.

Кухар нагадує, що для айс лате ідеально підійде цільне або незбиране молоко, тобто таке, з якого не знімалися вершки. Також можна використати безлактозне молоко або рослинне молоко, наприклад вівсяне.

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Інгредієнти:

Шот еспресо (20 мл)

200 мл молока

лід

10 мл цукрового сиропу (за бажанням)

Приготування:

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Приготуйте 1 шот еспресо та поки відставте в сторону.

У високу склянку (об'ємом приблизно 400 мл) насипте лід та налийте 200 мл молока.

«Тонкою цівкою влийте в склянку еспресо. Якщо ви хочете, щоб молоко з кавою одразу об'єдналося— наливайте еспресо в молоко, а якщо хочеться довше зберегти двошаровість напою — наливайте каву поверх льоду. За бажанням, доповніть 10 мл цукрового сиропу», — радить Клопотенко.

У спеку також врятує домашній лимонад та легка їжа, наприклад, салат з огірком, авокадо та кінзою.

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