«Моя унікальна дівчинка»: Тарас Цимбалюк ніжно привітав кохану з днем народження та показав її кумедні фото

Актор Тарас Цимбалюк, який нещодавно вразив зізнанням, ніжно привітав кохану дівчину Світлану Готочкіну з днем народження. Він опублікував кілька кумедних та романтичних світлин з нею, а також повідомив, що вже познайомив її з батьками.

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«Радість» Світлани від цієї події показав на першій світлині.

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«З днем народження, моя унікальна дівчинка! Ти даруєш виключно найкращі емоції! Безмежно дякую, що поруч, що мотивуєш і підштовхуєш тільки вперед! Будь завжди щасливою та оптимістично налаштованою, як, наприклад, на першій фотографії у Корсуні, де тебе переповнює радість перед знайомством з моїми батьками. Люблю!», — чуттєво звернувся до коханої Тарас.

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Нагадаємо, після розлучення з Тіною Тарас не афішував особисте життя. Про роман зі Світланою стало відомо восени 2022 року.

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Фото: taras. tsymbaliuk/Instagram

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