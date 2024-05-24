Вперше в історії України, держава отримає продукти харчування для військових без посередників, завищених та штучних цін!

Відтепер постачання товарів планується від виробників із власними заводами та за найнижчими цінами, що було позицією Державного підприємства Міністерства оборони України «Державний оператор тилу». Це допомогло заощадити багато коштів для держави, а от посередники та комісіонери втратили заробіток.

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Ці компанії і раніше були постачальниками харчів для військових. Однак не напряму, а саме через посередницькі фірми, що контролювали ринок і саботували останні торги Міноборони.

«Згадані компанії насправді давно на ринку та чудово розуміють, як працювала система, в якій вони відігравали роль субпідрядників, так би мовити, для тих, хто десятиліттями міцно контролював недопущення до контрактів Міноборони нових гравців», — повідомив Жумаділов.

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На постачанні продуктів харчування для армії державний бюджет України зекономить мільярди гривень, які будуть направлені на потреби армії. Це стало можливим завдяки відкритим тендерам у системі Prozorro, що проводилися Державним підприємством Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» 22 травня 2024 року.

Наприклад, Консорціум «ЮНАЙТЕД ФУД ГРУП» на трьох лотах забезпечив економію 895 440 000 гривень. А ТОВ «Буський консервний завод» на чотирьох лотах забезпечив 405 560 000 гривень економії бюджетних коштів. Це стало можливим, оскільки перемогли саме виробники, а не оператори або компанії-посередники, тому, відповідно, постачання відбуватиметься без «накруток».

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Консорціум «ЮНАЙТЕД ФУД ГРУП» створено на підтримку започаткованої Указом Президента України від 26 січня 2024 року № 31/2024 Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні». Консорціум об'єднав приватні підприємства-виробники, переробні та логістичні компанії задля реалізації кращих вітчизняних та європейських практик виробництва та переробки продукції в Україні.

Згідно з даними Prozorro, Консорціум постачатиме продукти харчування та сушені продукти для особового складу військових частин та військових навчальних закладів ЗСУ в стаціонарних та польових умовах протягом 2024 р. За лотом UA-2024−05−13−10 957-a економія склала 132 000 000 гривень, за лотом UA-2024−05−13−10 964-a — 255 840 000 гривень, а за лотом UA-2024−05−13−10 968-a — аж 507 600 000 гривень.

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ТОВ «Буський консервий завод» переміг у трьох лотах із десяти державної закупівлі UA-2024−05−13−10 957-a, надавши сумарну вигоду у розмірі 218 190 000 гривень та 188 370 000 грн вигоди державному бюджету за закупівлею UA-2024−05−13−10 964-a.

Завдяки таким вдалим закупівлям, Державне підприємство Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» зекономило державному бюджету 1 302 000 000 гривень, які можна спрямувати на інші нагальні потреби у протистоянні повномасштабній російській агресії.

Водночас політолог, співзасновник «Агентства моделювання ситуацій» Олексій Голобуцький вважає, що «Державний оператор тилу» під керівництвом Арсена Жумаділова розв’язав руки неблагонадійним постачальникам їжі для армії.

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