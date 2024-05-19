«Його очі такі привабливі»: Дженніфер Лопес зізналась у симпатії британському актору

У нещодавньому інтерв'ю Дженніфер Лопес, яка розкрила шанувальникам секрет бездоганної форми, захоплено розповідала про британського актора індійського походження Дева Пателя, стверджуючи, що хотіла б колись з ним попрацювати.

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Хто б міг подумати, що голлівудська зірка є такою великою прихильницею Дева. В інтерв'ю співачка й акторка розповіла, як сильно вона захоплюється його роботою, як вона фанатіє від нього, пише видання Hindustantimes.

Коли її попросили назвати свого улюбленого індійського актора, Джей Ло зізналася: «Я люблю Дева Пателя. Я просто обожнюю його роботи. Кожного разу, коли я бачу його ролі, я просто вражена. Він такий емоційно доступний, такий справжній і правдивий. Його очі настільки привабливі, що просто затягують».

Джей Ло зізналася, що захоплюється Девом Пателем

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Вона також сказала виданню, що хотіла б колись попрацювати з Девом в одному фільмі.

Дженніфер незабаром зіграє головну роль у науково-фантастичному трилері під назвою «Атлас». У фільмі режисера Бреда Пейтона, який вийде на Netflix з 24 травня, також знялися Сіму Лю та Стерлінг К. Браун. Вона грає аналітика на ім'я Атлас Шепард. Синопсис картини говорить: «Блискучий контртерористичний аналітик з глибокою недовірою до штучного інтелекту виявляє, що це може бути її єдиною надією, коли місія із захоплення робота-відступника йде шкереберть». Додамо, що чоловік Дженніфер актор Бен Аффлек є одним із продюсерів фільму.

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Нагадаємо, що Дженніфер Лопес вмовляє своїх 16-річних близнюків поїхати з нею в липневий тур. А днями її застукали у Парижі з донькою Еммі.

Фото: instagram.com/jlo

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