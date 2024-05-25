«Можемо тримати кругову оборону»: як українські десантники на Stryker боронять Вовчанськ

Від початку 2023 року Сполучені Штати передали Україні майже 200 бойових машин Stryker, що були на озброєнні армії США. Генеральний штаб у Києві передав майже всі восьмиколісні 20-тонні машини, кожна з яких має кулемет або гранатомет і вміщує 11 осіб, 82-й десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, пише Forbes.com.

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82-а десантно-штурмова бригада розмістила відео про те, як боронить Вовчанськ. На ролику, знятому дронами та камерами на шоломах у стилі GoPro, українські десантники вступають у бій у центрі міста, а один з них стріляє протитанковою ракетою з відкритого верхнього люка Stryker.

«Завдання полягало в тому, щоб зайняти оборонні позиції і стримувати ворога», — сказав один з десантників в окремому відео.

Як зазначається, бійцям на цих ББМ варто уникати прямого зіткнення з російською механізованою або танковою бригадою, особливо на відкритій місцевості, де важкі танки і гусеничні бойові машини можуть застосувати свою переважаючу вогневу міць на великій відстані. Влітку минулого року 82-га десантно-штурмова бригада вперше вступила в бій проти окопаних російських механізованих сил на відкритих полях півдня України. Бригада втратила принаймні вісім своїх ББМ, що підтвердили аналітики Oryx.

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У Вовчанську 82-а десантно-штурмова бригада нарешті отримала можливість вести бої на вигідній місцевості. Взводи росіян були розпорошені по міській «нічийній землі» в центрі міста, розмиваючи лінію фронту і змушуючи українські екіпажі Stryker вести вогонь по всьому периметру на 360 градусів.

«Ми тримали кругову оборону, — розповів один десантник. — Вони наступали з усіх боків».

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Зчеплення цих бойових машин пристосоване для кругового бою. Вони є гарними платформами для спостереження і ведення вогню зі своїх датчиків і зброї, встановлених зверху, що ускладнює росіянам можливість підкрастися до Stryker.

Раніше повідомлялося, що українські артилеристи нарешті отримали снаряди для зупинки окупантів на Харківщині.

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Ща даними Генштабу, втрати ворога в Україні вже перевищили півмільйона людей.

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