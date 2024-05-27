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Усі звинувачення знято: суд у Києві закрив справу про розгін Євромайдану у 2013 році

10:41 27 травня 2024
Євромайдан

Шевченківський суд Києва задовільнив клопотання про закриття однієї з євромайданівських справ — щодо розгону учасників мирних акції 30 листопада і 1 грудня 2013 року. До речі, цього року ДБР повідомило про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони Володимиру Сівковичу, який в інтересах рф влаштував провокацію із побиття учасників «Студентського Майдану» 30 листопада 2013 року.

Як передає «Суспільне», у причетності до побиття протестувальників, зокрема, підозрювали колишнього керівника управління громадської безпеки ГУ МВС Києва Олега Мариненка, двох ексзаступників командира полку київського «Беркуту» Андрія Дидюка та Миколу Тягнирядна, а також в.о. командира 4 роти київського «Беркуту» та командира 3 роти київського «Беркуту» Юрія Шевченка та Євгена Антонова. Наразі справа закрита у зв'язку із закінченням строку давності, з підозрюваних зняті усі обвинувачення.

Зазначається, що у справі було близько 170 потерпілих, але багато людей не змогли взяти участі у засіданні. Хтось воює, когось вже нема в живих. Один із потерпілих Сергій Колоша згадував, що основна ударна сила 30 листопада складалася із 300−350 «беркутівців» та їхніх підлеглих, які «лупцювали людей, били, гнали до Бесарабської площі, до Європейської площі після розгону». Він також пригадав, як один з підлеглих Юрія Шевченка розбив йому голову.

Попри позицію потерпілих, а також клопотання прокурорки про відкладення засідання суддя ухвалив рішення на користь сторони відповідачів. «Клопотання захисника Коника задовольнити, обвинувачених звільнити від відповідальності у зв'язку із закінченням строку давності», — сказав суддя Віталій Ціктіч. Також суд постановив зняти арешт з майна обвинувачених, а цивільні позови потерпілих залишити без задоволення.

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Потерпіла сторона заявила, що оскаржуватиме судове рішення.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року суд скасував виправдувальний вирок колишньому «беркутівцю», який знущався з євромайданівців узимку 2014 року. Йшлося про силовика з «Беркута» ГУМВС України в Харківській області, обвинуваченого у катуванні протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон «Динамо» імені В. Лобановського.

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Фото з Вікіпедії

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