Президент Франції Еммануель Макрон, який запросив росію на святкування 80-ї річниці висадки в Нормандії і який зіграв важливу роль у призначенні Урсули фон дер Ляєн президентом Європейської комісії п'ять років тому, зараз веде переговори з лідерами ЄС, щоб знайти іншого кандидата — наприклад, це може бути колишній прем'єр Італії Маріо Драгі - на цю високу посаду.

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За менш ніж два місяці до виборів блоку Макрон говорив з прем'єр-міністрами, в тому числі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, про можливість призначення технократичного лідера виконавчої гілки влади Європейського Союзу, наприклад, колишнього президента Європейського центрального банку, як стверджують люди, знайомі з цими дискусіями, пише Bloomberg.

Коли фон дер Ляєн несподівано стала президентом у 2019 році після угоди між Макроном і тодішнім канцлером Німеччини Ангелою Меркель, вона пообіцяла перетворити інституцію на «геополітичну комісію». Але, за словами одного з чиновників, вона, можливо, потопила свої власні шанси, надмірно політизувавши свою роль.

Фон дер Ляєн стикається з глибоким невдоволенням у деяких столицях тим, як вона керувала комісією протягом останніх п'яти років, особливо щодо торговельних переговорів, кліматичної трансформації блоку та відносин зі США. І Емануель Макрон відкрито критикував її роботу.

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«Головування в Комісії покликане захищати загальні інтереси, тому воно не повинно бути надмірно політизованим, — заявив Макрон у Брюсселі минулого місяця. — Чого, слід сказати, зовсім не було у випадку з цією комісією, що залишає свій пост».

Представник офісу Макрона відмовився від коментарів. Інший чиновник у Римі сказав, що Мелоні не обговорювала роль Драгі з Макроном.

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Чиновники в Брюсселі, в тому числі в офісі фон дер Ляєн, не впевнені, чи дійсно Макрон шукає заміну на цю керівну посаду, чи він тисне на фон дер Ляєн, щоб домогтися поступок у майбутньому, сказали співрозмовники, які говорили на умовах анонімності.

Існує широкий консенсус щодо того, що рішення не буде прийнято до європейських виборів 9 червня, коли лідери ЄС будуть обговорювати, хто займе вищі посади, в тому числі в Європейській Раді, парламенті та зовнішньополітичній службі. Цей процес — складні кулуарні переговори, під час яких зважується географічний баланс і, що ще важливіше, які політичні партії мають право на найбільш відповідальні ролі.

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Незалежно від маневрів Макрона, фон дер Ляєн залишається явним фаворитом, оскільки вона є головним кандидатом від правоцентристської Європейської народної партії, яка, як очікується, легко отримає більшість голосів у червні.

Драгі вважається сильною фігурою, і його силою все ще захоплюються в Брюсселі після того, як він врятував євро на посаді президента ЄЦБ, взявши на себе зобов'язання «зробити все можливе» для захисту спільної валюти. Але скептики вказують на його вік — йому 76 років. Інші припускають, що кандидатура Маріо Драгі може бути розглянута на посаду члена Європейської Ради, яка відповідає за проведення зустрічей 27 лідерів ЄС.

Втім, ситуація для президента Єврокомісії ускладнюється не лише тим, що їй доводиться поєднувати свої передвиборчі зобов'язання з обов'язками в комісії, але й тим, що її впливовий глава кабінету міністрів Бйорн Зайберт більше не керує повсякденною роботою установи, а натомість очолює її передвиборчу кампанію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що половина людства піде на вибори цього року, а також про те, що Трамп може програти вибори президента США.

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