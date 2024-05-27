Смачний салат з редискою: ідеально для легкої вечері

Саме зараз сезон редиски, і багато господинь бідкаються, що ж такого цікавого та смачного приготувати з цього овоча. Цей салат — ідеальна знахідка. Для його приготування потрібно мінімум часу, а результат вас точно здивує, пише smaker.pl.

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Інгредієнти: Редиска — 2 великих пучки

Помідор — 1 шт.

огірок довгий — 1 шт.

пучок шніт-цибулі

сіль

перець

майонез або натуральний йогурт — 3−4 столові ложки

консервована кукурудза

Приготування:

Вимиту редиску натираємо на крупній тертці й половину кладемо на дно скляної миски, щоб все було добре видно.

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Цибулю дрібно наріжте, огірок почистьте від шкірки, а помідор наріжте скибочками. З кукурудзи воду злийте.

Злегка посоліть і поперчіть редьку, викладіть половину шніт-цибулі, огірки, помідори, кукурудзу і 2 столові ложки майонезу, вирівняйте та додайте інший шар овочів, окрім редиски. Поверх овочів додайте майонез і викладіть решту. Зверху натерти редьку, посолити й поперчити, прикрасити за бажанням.

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