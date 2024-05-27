Смачний салат з редискою: ідеально для легкої вечері
Саме зараз сезон редиски, і багато господинь бідкаються, що ж такого цікавого та смачного приготувати з цього овоча. Цей салат — ідеальна знахідка. Для його приготування потрібно мінімум часу, а результат вас точно здивує, пише smaker.pl.
Інгредієнти:
- Редиска — 2 великих пучки
- Помідор — 1 шт.
- огірок довгий — 1 шт.
- пучок шніт-цибулі
- сіль
- перець
- майонез або натуральний йогурт — 3−4 столові ложки
- консервована кукурудза
Приготування:
Вимиту редиску натираємо на крупній тертці й половину кладемо на дно скляної миски, щоб все було добре видно.
Цибулю дрібно наріжте, огірок почистьте від шкірки, а помідор наріжте скибочками. З кукурудзи воду злийте.
Злегка посоліть і поперчіть редьку, викладіть половину шніт-цибулі, огірки, помідори, кукурудзу і 2 столові ложки майонезу, вирівняйте та додайте інший шар овочів, окрім редиски. Поверх овочів додайте майонез і викладіть решту. Зверху натерти редьку, посолити й поперчити, прикрасити за бажанням.
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