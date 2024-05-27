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Смачний салат з редискою: ідеально для легкої вечері

20:18 28 травня 2024
салат з редискою

Саме зараз сезон редиски, і багато господинь бідкаються, що ж такого цікавого та смачного приготувати з цього овоча. Цей салат — ідеальна знахідка. Для його приготування потрібно мінімум часу, а результат вас точно здивує, пише smaker.pl.

Інгредієнти:

  • Редиска — 2 великих пучки
  • Помідор — 1 шт.
  • огірок довгий — 1 шт.
  • пучок шніт-цибулі
  • сіль
  • перець
  • майонез або натуральний йогурт — 3−4 столові ложки
  • консервована кукурудза

Приготування:

Вимиту редиску натираємо на крупній тертці й половину кладемо на дно скляної миски, щоб все було добре видно.

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Цибулю дрібно наріжте, огірок почистьте від шкірки, а помідор наріжте скибочками. З кукурудзи воду злийте.

Злегка посоліть і поперчіть редьку, викладіть половину шніт-цибулі, огірки, помідори, кукурудзу і 2 столові ложки майонезу, вирівняйте та додайте інший шар овочів, окрім редиски. Поверх овочів додайте майонез і викладіть решту. Зверху натерти редьку, посолити й поперчити, прикрасити за бажанням.

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Порадуйте рідних також угорським пирогом, схожим на снікерс, та ризотто з грибами та шафраном.

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