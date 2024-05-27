Красногорівка розташована за 20 кілометрів на захід від Донецька поблизу села Старомихайлівка. До війни в місті мешкало близько 15 000 осіб. Російські війська увійшли туди на початку квітня. Відтоді там тривають вуличні бої, окупанти регулярно доправляють у місто підкріплення, повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

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«Ситуація в Красногорівці вкрай важка для української армії. Російські сили вторгнення захопили центр міста і поповнили свої війська там танками і БМП. Зараз вони контролюють близько 60% міста», — сповістив він.

Експерт додав, що на іншій ділянці фронту в Донецькій області, за його даними, ЗС рф взяли село Уманське на захід від Авдіївки. Бої за нього тривали 1,5 місяця. На кордоні Харківської та Луганської областей російські війська взяли села Іванівка та Кислівка.

Раніше речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин розповів «Суспільному», що українські бійці стримують просування російської армії вглиб міста Красногорівка, ситуація знаходиться під вогневим контролем.

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«ФАКТИ» також розповідали, як українські десантники на Stryker боронять Вовчанськ.

А Ігор Прохоренко, офіційний представник Генерального штабу України, заявив, що Україна планує контрнаступ на Харківщині.

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