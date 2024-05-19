Школа городника: п'ять розчинів для здоров'я огірків (як приготувати)

Огірки є однією із найпопулярніших культур на городах українців. Досвідчені городники поділилися рецептами приготування розчинів для збереження здоров'я листя огірків та запобігання їх жовтінню, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

ВІДЕО ДНЯ

Йодно-молочний розчин: Змішайте 30 крапель йоду, 20 грамів господарського мила та 1 літр молока з водою у відрі. Цим розчином корисно обприскувати огірки кожні 10 днів, починаючи з моменту, коли у рослин розвинеться 3−4 листки.

Хлібно-йодний розчин: Замочіть булку хліба у відрі води на ніч. Вранці розм'якшіть хліб, додайте трохи йоду та використовуйте 1 літр отриманої суміші на відро води для обприскування огірків. Суміш, що залишилася, можна зберегти в пляшках і використовувати кожні два тижні для підтримки зеленого кольору листя до осені.

Сироватково-цукровий розчин: Змішайте 2 літри молочної сироватки та 150 г цукру з водою у відрі. Цей розчин сприяє утворенню нових зав'язей на огірках та перцях.

РЕКЛАМА

Молочно-сироватковий розчин: Обприскуйте огірки розчином із 1 літра молочної сироватки на 5 літрів води.

Настій лушпиння цибулі: Залийте 0.7 літра лушпиння цибулі в 10-літрове відро води і доведіть до кипіння. Настоюйте під закритою кришкою 12−14 годин, потім процидіть та розбавте 2 літри настою з 8 літрами води. Обприскайте листя огірків з обох боків і пролийте ґрунт.

РЕКЛАМА

Досвідчені городники нагадують, що потрібно перевіряти, чи достатньо вологи отримують огірки, оскільки нестача води може спричинити жовтіння листя.

Раніше «ФАКТИ» писали, чим полити огірки у травні та чим підживити огірки, щоб в них не було гіркоти.

РЕКЛАМА

17

Читайте нас у Facebook