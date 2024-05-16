Використовують «вікно можливостей»: експерт про наступ росіян

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов впевнений, що ворогу потрібно ще тиждень-два для того, аби масштабно атакувати на різних ділянках фронту. Про це він заявив у етері Еspreso. На думку офіцера, серйозні наступальні операції можуть тривати від трьох до п'яти місяців.

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«З урахуванням того, що ворог почав наступальну кампанію ще в жовтні минулого року, і генерал Буданов заявляв, що на початок березня наступальний потенціал путінської армії буде витрачено, то він мав рацію. Але цього не сталося. Бо ворог залучив усі, навіть стратегічного рівня недоторкані запаси й ресурси, щоб максимально прочавити нашу оборону. Посунути наші війська, закріпитися й чим більше захопити наших територій», — говорить офіцер.

Селезньов додав, що росіяни розуміють, що зараз у них є «вікно можливостей». Воно пов'язане з тривалою затримкою військово-технічної допомоги від партнерів.

«Тільки зараз ми починаємо отримувати перші партії озброєння й боєприпасів. Співвідношення ресурсів точно не на нашу користь. Наразі ворог намагається цією можливістю скористатися сповна. Тому він суне й тисне. Росіяни розуміють, що за два тижні у них не буде таких можливостей, бо ми вже отримаємо повні паритетні умови на полі бою. Далі ворог буде змушений переходити до оперативної паузи», — прогнозує експерт.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з істориком Юрієм Фельштинським: «Ліквідація України — це заявлена рф ціна. Її неможливо заплатити, незалежно від того, „втомився“ Захід від війни чи ні».

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