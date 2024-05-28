Пішов з життя один з найяскравіших митців сучасного національного театрального мистецтва України Богдан Козак

Пішов з життя один з найяскравіших митців сучасного національного театрального мистецтва, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, вчитель Богдан Козак. Його серце зупинилося у Львові. Причини смерті наразі не повідомляють.

Трагічну звістку повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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«Сьогодні на 84-му році життя не стало Богдана Козака — однієї з найяскравіших постатей сучасного національного театрального мистецтва України. Актор-аналітик. Гострий розум і велика працелюбність. Умів іронізувати над собою. Прекрасний майстер художнього слова, його „Шевченкіана“ — велика гордість української культури», — повідомив Максим Козицький.

На сумну новину відреагували українські митці. Акторка Ірма Вітовська, яка мала честь бути ученицею Богдана Козака назвала сьогоднішній день чорною датою.

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«У мене нема слів зараз… Сьогодні чорний день. Ви були не лише моїм Вчителем. Ви були моїм Великим Другом. Тепер Ви будете ним в моїй памʼяті і душі. Але з розумом і душа дивиться вглиб себе, чи поза себе в світ невидимий?.. То, може, і там я зможу все Вам розповідати і ми обовʼязково ще потеревенимо та посміємось», — написала Ірма в соцмережах.

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Вона розповіла, що ще два дні тому Богдан Козак надіслав їй смішне відео, але вона вона одразу не зателефонувала йому через вагому причини.

«А тепер для мене страшне, що не зможу через ці самі причини попрощатись із вами у вашому любому Львові. Завтра під час чину парастасу я стоятиму за декілька сотень кілометрів теж у церкві і буду з вашею душею. Летіть, дорогий Вчителю, Майстре та Друже. Сьогодні болючий день…», — додала акторка.

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«Ви були красивим чоловіком, талановитим актором і вчителем. Дякую Вам за те, що завжди опікувались моєю мамою… Мені дуже сумно, що ви вже не з нами. Співчуття дружині — пані Марті, родині, всім учням», — написала акторка театру ім. Івана Франка Ксенія Баша.

Музикант Святослав Вакарчук назвав артиста близьким другом їхньої родини та поділився спогадами про нього.

«Він був близьким другом нашої родини. Ми щиро співчуваємо його близьким. Я особисто пам'ятаю його ще з львівської юності. Саме він в ті часи дозволив своїй студентці Поліні Войневич виконати в театрі романс, який потім вже всі ви взнали, як нашу пісню „Відпусти“. То було її перше виконання, ще до запису в студії. Тому саме з цією піснею асоціювався у мене пан Богдан і з тим першим акторським курсом, який він виховав», — розповів Святослав.

Нагадаємо, Богдан Козак — актор Національного театру імені Марії Заньковецької, викладав у театральній студії при театрі, на акторському відділенні Львівської державної консерваторії імені Лисенка, був завідувачем кафедри театрознавства та акторської майстерності, а у 2004−2010 роках — деканом факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

Він зіграв понад 100 ролей в театрі, виховав не одне покоління акторів. Також він знімався в картинах «Хазяїн», «Павло Полуботок», «Час збирати каміння» та інших.

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Фото: з відкритих джерел

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