Бій-реванш між абсолютним чемпіоном світу з боксу в суперважкій вазі українцем Олександром Усиком (22 перемоги, 14 з них — нокаутом), який виграв у Циганського короля перший поєдинок, і тепер уже колишнім володарем титулу WBC британцем Тайсоном Фьюрі (34 перемоги, 24 — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия) відбудеться 21 грудня 2024 року в Ері-Ріяді. Про це на своїй сторінці в соцмережі X повідомив один із організаторів боксерського шоу — керівник державного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх.

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«Реванш між абсолютним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф'юрі тепер запланований на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ер-Ріяді. Світ спостерігатиме ще один історичний бій. Наша відданість фанатам боксу продовжується. Сподіваємось, вам сподобається», — написав Туркі Аль аш-Шейх.

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 29, 2024

Нагадаємо, що в ніч проти 19 травня Усик відправив Ф'юрі в нокдаун і виграв 12-раундовий бій роздільним рішенням суддів (115:112, 114:113, 113:114). Незабаром після поєдинку українець вручив Туркі Аль аш-Шейху пам'ятні подарунки, а дружина Ф'юрі підтримала чоловіка зворушливим посланням.

Відеоогляд першого бою Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі

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До речі, поки незрозуміло, чи будуть на коні бою-реваншу Усик — Ф'юрі всі пояси дивізіону, оскільки в IBF ухвалили рішення, що переможець зобов'язаний відмовитися від титулу, оскільки через реванш не зможе дати бій обов'язковому претенденту хорвату Філіпу Хрговичу (1 червня у нього бій з Денієлом Дюбуа). Команда українця вже подала офіційний запит із проханням про відстрочку. У IBF ухвалять рішення цього тижня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик отримав роль у голлівудському фільмі.

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Фото X Top Rank Boxing

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