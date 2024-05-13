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Що важливо зробити після висадки перців у ґрунт: шість головних правил для любителів великих урожаїв

9:42 13 травня 2024
Перець

Перець любить тепло і не переносить похолодання, дату висадки розсади в грунт визначають за датою останніх заморозків, які, до речі, ще прогнозуються в Україні на цьому тижні.

Автори каналу «Дача. Сад та город» надали кілька порад дачникам, які вирощують на ділянках цю культуру. Для того, аби отримати гарний врожай, необхідно враховувати наступне:

1. Гострий, гіркий і солодкий перці садити поруч ніяк не можна — всі вони стануть гіркими. Створити гібрид солодкого і гострого перцю за допомогою перезапилення неможливо.

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2. Перець любить частий, але помірний полив, після якого землю розпушують. Втім, розпушування можна замінити мульчуванням тирсою або соломою шаром 7−10 см.

3. За сезон перці потрібно підживлювати 4−5 разів азотисто-калійними добривами. Свіжий гній вносити не можна — плоди загниють.

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4. Кілька разів за літо для профілактики хвороб перці треба обробити мідьвмісними препаратами, наприклад розчином мідного купоросу (5%).

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5. Верхівку потрібно прищипувати, щоб перці швидше достигали.

6. Гілки, що відплодоносили, треба відразу видаляти, щоб рослина не витрачала сили на них, a віддавала поживні речовини новим плодам.

Раніше досвідчені городники назвали п'ять найпоширеніших помилок при висадці розсади в ґрунт.

Фото Pixabay

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