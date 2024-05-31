Салат зі смаженими печерицями та картоплею: смачно так, що не відірватися

Салати — це симфонія смаків, якщо інгредієнти підібрані правильно та збалансовані. Готувати їх легко. Але, звісно, знадобиться деякий час. Подавайте салати гарно, як на свято, навіть у буденний день. Адже позитивні емоції завжди потрібні. Рецептом смачного салату поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати незвичайну закуску.

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— Сьогодні приготуємо смачний салат з найпростіших інгредієнтів, — каже Елла Іванова. — Можливо, він стане вашою улюбленою стравою. Картоплю раджу додавати теплу — вона тоді вбирає всі аромати. Соняшникову олію можете замінити будь-якою своєю улюбленою рослинною.

Салат зі смаженими печерицями та картоплею

100 г консервований горошок

100 г смажених грибів

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100 г маринованих огірків

200 г відвареної картоплі

1 червона цибулина

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1−2 столові ложки соняшникової олії

Всі інгредієнти з'єднати, попередньо нарізавши картоплю, цибулю та гриби. Заправити ароматною олією.

Можна додати зелень, перчик чилі чи зубок часнику. Це на ваш розсуд і ваш смак.

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І смачного!

Раніше відомий шеф Джеймі Олівер запропонував свій варіант вальдорфського салату.

Фото з альбому Елли Іванової

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