Оскільки запаси артилерійських снарядів в Україні зменшилися, армія все більше покладається на безпілотники. Вони здатні доставляти боєприпаси з високою точністю на великі відстані — за умови, що вони можуть підтримувати зв'язок із супутниками GPS та своїми операторами. Однак такі сигнали зв'язку можуть бути заглушені росіянами завдяки скремблюванню сигналів. Тому українські розробники безпілотників були змушені проявити творчість. І вони створили новий пакет програмного забезпечення для дронів типу Eagle Eyes. Програмне забезпечення дозволяє орієнтуватися дронам лише за допомогою «машинного зору», пише The Economist.

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Використовуючи алгоритми штучного інтелекту (ШІ), програмне забезпечення порівнює живе відео місцевості внизу з бортовою картою, зшитою з фотографій і відео, попередньо зібраних розвідувальними літаками. Це дозволяє безпілотникам продовжувати виконувати свої місії навіть після того, як їх глушать. Eagle Eyes також навчили розпізнавати конкретні наземні цілі, в тому числі танки, бронетранспортери, пускові установки ракет і ударні вертольоти. Після цього програмне забезпечення може скидати бомби або здійснювати аварійне пікірування без команди оператора.

За словами українського капітана, який побажав залишитися невідомим, програмне забезпечення було запрограмоване на першочергове ураження станцій глушіння. Пріоритетом номер два є хвалені російські батареї протиповітряної оборони С-400.

Навесні 2023 року Eagle Eyes випробовували в бою всього три групи спецпризначенців, у кожній з яких було по два-три безпілотники. Тепер така програма — досить дешева і широко використовується для дронів-камікадзе. Система з радіусом дії близько 60 км також спрямовує безпілотні літальні апарати, які завдають ударів по енергетичній інфраструктурі в росії.

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Чи може оптична навігація допомогти українським військам зрушити з мертвої точки? Це можливо, вважає Курт Волкер, колишній посол США в НАТО і до 2019 року спеціальний представник Дональда Трампа на переговорах з Україною. За його словами, це може стати одним із «технологічних кроків», необхідних для перелому ситуації. Такої ж думки дотримуються й деякі українські військові лідери. Однак потрібен час, щоб з'ясувати реальну ефективність програми проти російського глушіння.

Нагадаємо, Україна днями завдала удари по об'єктам росії у Краснодарському краї — поромній переправі та нафтовому терміналу.

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