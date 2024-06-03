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Торт «Молочна дівчинка» з незвичайною начинкою від Ольги Матвій: виходить дуже смачно

9:56 3 червня 2024
Готовий торт

Торт «Молочна дівчинка» стає справжньою прикрасою будь-якого свята, тим більше, що і діти і дорослі вважають його смачнішим за «Наполеон», а господині — простішим у приготуванні за «Медовик».

Але для досконалості ніколи немає меж, тим більше, коли до справи береться така ентузіастка кулінарної справи, як Ольга Матвій.

«Сьогодні будемо готувати варіант торту „Молочна дівчинка“, — розповідає пані Ольга на своєму сайті. — Торт всім подобається, він дійсно легкий, смачний, і дійсно молочний. Але готувати сьогодні будемо з вишнею. Замість вишні можна взяти інші фрукти, але все рівно вийде дуже смачно».

Отже, для тіста візьміть:

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  • яйця — 3 шт
  • згущенка — 300 г
  • м'яке вершкова масло — 80 г
  • розпушувач — 1,5 чайні ложки
  • ванільний цукор — 1 чайна ложка
  • борошно — 200 г

Для приготування крему знадобляться:

  • згущенка — 100 г
  • свіжа або консервована вишня 200−300 г
  • вершки 33% - 500 мл
  • крем-сир — 250 г
  • цукрова пудра — 3 ст. ложки
  • шоколад для прикрашання торта зверху.

За словами блогерки, торт готується дуже просто, адже всі складники тіста одразу поєднуються, а потім, коли випікатимуться коржі, у вас буде час на приготування молочно-сирного крему. А ягоди можна викласти на крем одного з коржів, щоб вони опинилися всередині торта.

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Повну технологію можна відслідкувати по відео.

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Також нагадаємо про можливість приготування надзвичайно смачного «дитячого» бісквітного рулету «Корівка» — теж за рецептом Ольги Матвій.

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