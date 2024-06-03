Торт «Молочна дівчинка» з незвичайною начинкою від Ольги Матвій: виходить дуже смачно

Торт «Молочна дівчинка» стає справжньою прикрасою будь-якого свята, тим більше, що і діти і дорослі вважають його смачнішим за «Наполеон», а господині — простішим у приготуванні за «Медовик».

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Але для досконалості ніколи немає меж, тим більше, коли до справи береться така ентузіастка кулінарної справи, як Ольга Матвій.

«Сьогодні будемо готувати варіант торту „Молочна дівчинка“, — розповідає пані Ольга на своєму сайті. — Торт всім подобається, він дійсно легкий, смачний, і дійсно молочний. Але готувати сьогодні будемо з вишнею. Замість вишні можна взяти інші фрукти, але все рівно вийде дуже смачно».

Отже, для тіста візьміть:

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яйця — 3 шт

згущенка — 300 г

м'яке вершкова масло — 80 г

розпушувач — 1,5 чайні ложки

ванільний цукор — 1 чайна ложка

борошно — 200 г

Для приготування крему знадобляться:

згущенка — 100 г

свіжа або консервована вишня 200−300 г

вершки 33% - 500 мл

крем-сир — 250 г

цукрова пудра — 3 ст. ложки

шоколад для прикрашання торта зверху.

За словами блогерки, торт готується дуже просто, адже всі складники тіста одразу поєднуються, а потім, коли випікатимуться коржі, у вас буде час на приготування молочно-сирного крему. А ягоди можна викласти на крем одного з коржів, щоб вони опинилися всередині торта.

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Повну технологію можна відслідкувати по відео.

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Також нагадаємо про можливість приготування надзвичайно смачного «дитячого» бісквітного рулету «Корівка» — теж за рецептом Ольги Матвій.

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