Простий та незвичайно ніжний «Медовик»: готується лише 30 хвилин, а смак залишається надовго

«Медовик», який готується за різними рецептами, один з найсмачніших та найулюбленіших тортів, який обожнюють багато ласунів — як дітей, так і дорослих.

І в цьому немає нічого дивного — адже у цьому ароматному і ситному десерті дивовижним чином поєдналися тонкі ніжні й соковиті медові коржі з повітряним і смачним кремом.

Цей торт можна готувати як зі сметанним, так і з заварним кремом.

Свій варіант приготування медовика за 30 хвилин приводять автори Telegram-каналу «Кулінарна книга».

Медовик

Інгредієнти:

Олія вершкове — 140 гр.

Цукор — 100 гр.

Мед — 2 ст.л.

Сода -1 ч.л.

Яйця — 2 шт.

Борошно — 200−220гр.

Приготування:

У сотейнику змішати масло, цукор, мед і довести до кипіння постійно помішуючи.

Додати ложку соди і безперервно мішати, маса почне піниться, так і має бути, варити 2−3 хвилини до карамельного кольору.

Прибрати з плити та дати охолонути.

Додати яйця та перемішати віночком.

Потім додати частинами борошно.

Духовку розігріти до 180 градусів.

Деко застелити пергаментом.

Вилити тісто. Випікати хвилин 10−12 хвилин.

Раніше ми розповідали, як можна зробити вечерю або сніданок не тільки смачними, а й досить святковими, приготувавши всім відому страву по-новому.

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