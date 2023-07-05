Простий та незвичайно ніжний «Медовик»: готується лише 30 хвилин, а смак залишається надовго
«Медовик», який готується за різними рецептами, один з найсмачніших та найулюбленіших тортів, який обожнюють багато ласунів — як дітей, так і дорослих.
І в цьому немає нічого дивного — адже у цьому ароматному і ситному десерті дивовижним чином поєдналися тонкі ніжні й соковиті медові коржі з повітряним і смачним кремом.
Цей торт можна готувати як зі сметанним, так і з заварним кремом.
Свій варіант приготування медовика за 30 хвилин приводять автори Telegram-каналу «Кулінарна книга».
Медовик
Інгредієнти:
Олія вершкове — 140 гр.
Цукор — 100 гр.
Мед — 2 ст.л.
Сода -1 ч.л.
Яйця — 2 шт.
Борошно — 200−220гр.
Приготування:
У сотейнику змішати масло, цукор, мед і довести до кипіння постійно помішуючи.
Додати ложку соди і безперервно мішати, маса почне піниться, так і має бути, варити 2−3 хвилини до карамельного кольору.
Прибрати з плити та дати охолонути.
Додати яйця та перемішати віночком.
Потім додати частинами борошно.
Духовку розігріти до 180 градусів.
Деко застелити пергаментом.
Вилити тісто. Випікати хвилин 10−12 хвилин.
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