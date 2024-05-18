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Салат овочевий з апельсиновою заправкою: вишукано та смачно

20:16 19 травня 2024
Овочевий салат з апельсиновою заправкою

Варто у традиційній страві замінити хоч один інгредієнт, і вона буде інакшою. Наприклад, чимало людей люблять олів'є, та не хочуть вживати майонез, тож замість нього використовують оливкову олію або сметану. Креативність дозволяє експериментувати і робити власні кулінарні відкриття. Готуйте не у великих порціях, коли експериментуєте. Нехай це буде дегустаційний варіант.

Рецептом овочевого салату з фетою та апельсиновою заправкою поділилась кулінарка Ардія Діаманті.

— Апельсиновий сік можна використовувати для заправки салатів із свіжих овочів, — говорить Ардія Діаманті. — Точніше, він може бути одним із її компонентів.

Салат овочевий з апельсиновою заправкою (на 2 порції)

  • Огірок — 1 шт.
  • Помідор — 2 шт.
  • Фета — 100 г
  • Червона цибуля — 1 шт.
  • Оливки — 10 шт.
  • Листя салату — 4 шт.
  • Сухарики з житнього хліба (на смак)
  • Сік одного апельсина
  • Оливкова олія — столова ложка

Очищений огірок порізати на невеликі шматочки. Також додати шматочки помідорів, фети, цибулі, оливки та сіль. Заправити сумішшю апельсинового соку та оливкової олії. Сухарики з житнього хліба додавайте на смак при бажанні.

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І смачного!

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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