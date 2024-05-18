Салат овочевий з апельсиновою заправкою: вишукано та смачно
Варто у традиційній страві замінити хоч один інгредієнт, і вона буде інакшою. Наприклад, чимало людей люблять олів'є, та не хочуть вживати майонез, тож замість нього використовують оливкову олію або сметану. Креативність дозволяє експериментувати і робити власні кулінарні відкриття. Готуйте не у великих порціях, коли експериментуєте. Нехай це буде дегустаційний варіант.
Рецептом овочевого салату з фетою та апельсиновою заправкою поділилась кулінарка Ардія Діаманті.
— Апельсиновий сік можна використовувати для заправки салатів із свіжих овочів, — говорить Ардія Діаманті. — Точніше, він може бути одним із її компонентів.
Салат овочевий з апельсиновою заправкою (на 2 порції)
- Огірок — 1 шт.
- Помідор — 2 шт.
- Фета — 100 г
- Червона цибуля — 1 шт.
- Оливки — 10 шт.
- Листя салату — 4 шт.
- Сухарики з житнього хліба (на смак)
- Сік одного апельсина
- Оливкова олія — столова ложка
Очищений огірок порізати на невеликі шматочки. Також додати шматочки помідорів, фети, цибулі, оливки та сіль. Заправити сумішшю апельсинового соку та оливкової олії. Сухарики з житнього хліба додавайте на смак при бажанні.
І смачного!
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Фото з альбому Ольги Сметанської38
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