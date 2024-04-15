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Займе лічені хвилини: готуємо апетитні солодкі грінки

22:03 17 квітня 2024
солодкі грінки

Грінки — це ідеальний варіант для сніданку або швидкого перекусу. Це дуже проста і ситна їжа, для її приготування потрібна мінімальна кількість часу. І тепер ви знатимете, що робити з учорашнім батоном, ділиться кулінарка Софія Гаврильців, яка раніше давала рецепт дуже ефектного десерту.

Складники:

  • 1 батон
  • 0,5 склянки молока
  • 3 яйця
  • 2 ст. л. цукру
  • Олія для смаження

Приготування

Все дуже просто і дуже швидко. Батон (бажано вчорашній) нарізати скибочками. В мисці збити виделкою яйця з молоком і цукром. Можна додати трішки ванілі чи кориці. Розігріти пательню з олією. Скибки батона занурити в молочну суміш, потім смажити з обох боків до рум'яної скоринки. Після смаження викласти на паперовий рушник.

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Нагадаємо рецепт тирамісу.

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