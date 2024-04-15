Займе лічені хвилини: готуємо апетитні солодкі грінки
Грінки — це ідеальний варіант для сніданку або швидкого перекусу. Це дуже проста і ситна їжа, для її приготування потрібна мінімальна кількість часу. І тепер ви знатимете, що робити з учорашнім батоном, ділиться кулінарка Софія Гаврильців, яка раніше давала рецепт дуже ефектного десерту.
Складники:
- 1 батон
- 0,5 склянки молока
- 3 яйця
- 2 ст. л. цукру
- Олія для смаження
Приготування
Все дуже просто і дуже швидко. Батон (бажано вчорашній) нарізати скибочками. В мисці збити виделкою яйця з молоком і цукром. Можна додати трішки ванілі чи кориці. Розігріти пательню з олією. Скибки батона занурити в молочну суміш, потім смажити з обох боків до рум'яної скоринки. Після смаження викласти на паперовий рушник.
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