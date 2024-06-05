Запечені курячі крильця з картоплею: сміливо подавайте до святкового столу

Страва, яку люблять, мабуть, усі. За швидкість і легкість приготування. Якщо прибрати картоплю та всі інші овочі, отримаємо хрусткі крильця в томатно-медовому соусі, ділиться фудблогерка Світлана Климовська. А якщо потрібен гарнір, додавайте овочі прямо на деко до крилець. Також чудово підійде рис з салатом.

ВІДЕО ДНЯ

Складники:

1 кг куриних крилець

500 г картоплі

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1 цибулина

2−3 зубчики часнику

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3−4 чері

оливкова олія

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сіль, перець — до смаку

сушений орегано

1 ст. л. соєвого соусу

0,5 ч. л. копченої паприки

цедра лимона

1 ст. л. томатного соусу

1 ст. л. рідкого меду

1 ч. л. оливкової олії

Приготування

Замаринувати крильця в оливковій олії, соєвому соусі з орегано, сіллю, перцем, паприкою, часником, цедрою лимона.

На деко викласти картоплю, розрізану цибулю, томати, все приправити сіллю, перцем і полити оливковою олією. Можна додати декілька гілочок чебрецю. На овочі викласти крильця. Запікати при 180 градусах 20 хвилин. Потім змастити крильця томатно-медовою сумішшю. Довести страву до готовності. Вийняти з духовки й притрусити зеленою цибулею з кропом.

Ви можете запікати крильця окремо, тоді вони будуть більш хрусткі та рум’яні. В обох випадках буде смачно, обирати вам.

Раніше Світлана Климовська поділилася рецептом запеченої з травами картоплі.

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