Запечені курячі крильця з картоплею: сміливо подавайте до святкового столу
Страва, яку люблять, мабуть, усі. За швидкість і легкість приготування. Якщо прибрати картоплю та всі інші овочі, отримаємо хрусткі крильця в томатно-медовому соусі, ділиться фудблогерка Світлана Климовська. А якщо потрібен гарнір, додавайте овочі прямо на деко до крилець. Також чудово підійде рис з салатом.
Складники:
1 кг куриних крилець
500 г картоплі
1 цибулина
2−3 зубчики часнику
3−4 чері
оливкова олія
сіль, перець — до смаку
сушений орегано
1 ст. л. соєвого соусу
0,5 ч. л. копченої паприки
цедра лимона
1 ст. л. томатного соусу
1 ст. л. рідкого меду
1 ч. л. оливкової олії
Приготування
Замаринувати крильця в оливковій олії, соєвому соусі з орегано, сіллю, перцем, паприкою, часником, цедрою лимона.
На деко викласти картоплю, розрізану цибулю, томати, все приправити сіллю, перцем і полити оливковою олією. Можна додати декілька гілочок чебрецю. На овочі викласти крильця. Запікати при 180 градусах 20 хвилин. Потім змастити крильця томатно-медовою сумішшю. Довести страву до готовності. Вийняти з духовки й притрусити зеленою цибулею з кропом.
Ви можете запікати крильця окремо, тоді вони будуть більш хрусткі та рум’яні. В обох випадках буде смачно, обирати вам.
Раніше Світлана Климовська поділилася рецептом запеченої з травами картоплі.
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