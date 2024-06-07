Через війну знову довелось переїжджати: юристи пояснили, чи варто тоді очікувати на виплати

Бувають ситуації, коли люди, які повторно евакуюються чи переміщуються із небезпечних регіонів, не знають, чи мають право на виплати ВПО. Юристи заспокоюють - отримати кошти можливо. Але є нюанси.

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«У разі евакуації із небезпечних регіонів сімʼї мають право на отримання допомоги на проживання ВПО як у разі переміщення вперше, так і повторно за умови, що переміщення здійснюється за певних обставин. Наприклад, із території, на якій оголошено обов’язкову евакуацію після 1 серпня 2023 р., якщо людину включено до переліку осіб, яких обов’язково/примусово евакуюють. Має бути обов’язково звернення до ОВА для включення до переліку осіб, яких обов’язково/примусово евакуюють, навіть у разі самостійної евакуації чи за допомогою благодійних, громадських організацій. Звернутися можна засобами телефонного/поштового/електронного зв’язку. Маєте право на виплати, якщо виїхали з території, на якій ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф, яка включена до Переліку після 1 грудня 2023 р.

Після повернення додому житло людини було знищено або пошкоджено до ступеня непридатності для проживання. Інформацію про відповідний факт має бути внесено до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (за технічної можливості) або уповноважений орган має подати документальне підтвердження. Допомога призначається на сімʼю", — зазначають юристи.

Звернутися за виплатами вперше можна як онлайн (застосунок «Дія»), так і безпосередньо — до ЦНАПу, органу соціального захисту населення, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради). У разі повторного звернення для сімʼї онлайн-звернення недоступне.

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