Сир у тісті на шампурах: незвичайний рецепт «для різноманітності» від зірки «МайстерШефа»

Суперфіналістка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповіла, як приготувати пікантну закуску з помідорами та кабачками, запропонувала рецепт сирного шашлика.

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«З приходом літа усі активно влаштовують пікніки та смажать шашлик. Для різноманіття можна спробувати і такий варіант страви — сир в тісті на шампурах», — пише Ольга Рябенко на своїй сторінці у соцмережах та додала, що це — ідеальний варіант для вечірніх посиденьок

Інгредієнти: Сир сулугуні або моцарела — 250 г;

Помідори чері — 150 г;

Тісто листкове — 1 лист;

Яйце — 1 шт.

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Процес приготування: РЕКЛАМА Нарізати сир кубиками 3×3 см.

Помідори та сир по черзі нанизати на шампур.

Тісто розкачати (товщиною 0,5 см) та розрізати на смужки.

Загорнути тістом сир з помідорами та скріпити краї водою.

Змастити жовтком яйця.

Смажити на не сильному жарі, постійно перевертаючи.

Раніше рецептом смачного шашлика з курки ділився кулінар Віталій Думінський. А кулінарка Елла Іванова розповідала, як приготували до шашлика соус з м'ятою, петрушкою та кінзою.

Фото — скріншот

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