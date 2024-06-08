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Сир у тісті на шампурах: незвичайний рецепт «для різноманітності» від зірки «МайстерШефа»

11:21 8 червня 2024
Шашлик з сиру в тісті

Суперфіналістка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповіла, як приготувати пікантну закуску з помідорами та кабачками, запропонувала рецепт сирного шашлика.

«З приходом літа усі активно влаштовують пікніки та смажать шашлик. Для різноманіття можна спробувати і такий варіант страви — сир в тісті на шампурах», — пише Ольга Рябенко на своїй сторінці у соцмережах та додала, що це — ідеальний варіант для вечірніх посиденьок

Інгредієнти:

  • Сир сулугуні або моцарела — 250 г;
  • Помідори чері — 150 г;
  • Тісто листкове — 1 лист;
  • Яйце — 1 шт.

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Процес приготування:

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  • Нарізати сир кубиками 3×3 см.
  • Помідори та сир по черзі нанизати на шампур.
  • Тісто розкачати (товщиною 0,5 см) та розрізати на смужки.
  • Загорнути тістом сир з помідорами та скріпити краї водою.
  • Змастити жовтком яйця.
  • Смажити на не сильному жарі, постійно перевертаючи.

Раніше рецептом смачного шашлика з курки ділився кулінар Віталій Думінський. А кулінарка Елла Іванова розповідала, як приготували до шашлика соус з м'ятою, петрушкою та кінзою.

Фото — скріншот

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