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Смак літа: пікантна вітамінна закуска на обід чи вечерю від Ольги Рябенко

15:04 6 червня 2024
Салат

Суперфіналістка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом «швидких» пиріжків на кефірі з начинкою із зеленої цибулі та варених яєць, запропонувала фоловерам приготувати літню овочеву закуску.

«Ділюсь рецептом вітамінної закуски, яка зробить ваше літо яскравим та смачним. Ця страва поєднує в собі свіжі овочі та легку пікантність, яка стане ідеальним доповненням до будь-якого обіду чи вечері», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Помідори коктейльні — 300 г;
  • Кабачки — 1 шт.;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Соєвий соус — 1 ст.л.;
  • Сік лимону — 2 ст.л.;
  • Орегано сушений — 1 ч.л.;
  • Сіль- 1−2 ч. л;
  • Свіжий базилік — 2 гілочки;
  • Оливкова олія — 2 ст.л.;
  • Мед — 2 ст.л.

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Приготування:

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  • Овочі нарізаємо на шматочки.
  • Натираємо часник, подрібнюємо базилік та додаємо решту інгредієнтів.
  • Перемішуємо та маринуємо протягом 2−3 годин.

Раніше рецептом овочевого салату з фетою та апельсиновою заправкою поділилась кулінарка Ардія Діаманті. А українська співачка та фудблогерка Анна Конда розповіла, як приготувати салат з грушею та болгарським перцем.

Фото — скріншот

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