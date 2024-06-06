Смак літа: пікантна вітамінна закуска на обід чи вечерю від Ольги Рябенко

Суперфіналістка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом «швидких» пиріжків на кефірі з начинкою із зеленої цибулі та варених яєць, запропонувала фоловерам приготувати літню овочеву закуску.

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«Ділюсь рецептом вітамінної закуски, яка зробить ваше літо яскравим та смачним. Ця страва поєднує в собі свіжі овочі та легку пікантність, яка стане ідеальним доповненням до будь-якого обіду чи вечері», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Помідори коктейльні — 300 г;

Кабачки — 1 шт.;

Цибуля — 1 шт.;

Часник — 2 зубчики;

Соєвий соус — 1 ст.л.;

Сік лимону — 2 ст.л.;

Орегано сушений — 1 ч.л.;

Сіль- 1−2 ч. л;

Свіжий базилік — 2 гілочки;

Оливкова олія — 2 ст.л.;

Мед — 2 ст.л.

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Приготування: РЕКЛАМА Овочі нарізаємо на шматочки.

Натираємо часник, подрібнюємо базилік та додаємо решту інгредієнтів.

Перемішуємо та маринуємо протягом 2−3 годин.

Раніше рецептом овочевого салату з фетою та апельсиновою заправкою поділилась кулінарка Ардія Діаманті. А українська співачка та фудблогерка Анна Конда розповіла, як приготувати салат з грушею та болгарським перцем.

Фото — скріншот

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