Смак літа: пікантна вітамінна закуска на обід чи вечерю від Ольги Рябенко
Суперфіналістка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом «швидких» пиріжків на кефірі з начинкою із зеленої цибулі та варених яєць, запропонувала фоловерам приготувати літню овочеву закуску.
«Ділюсь рецептом вітамінної закуски, яка зробить ваше літо яскравим та смачним. Ця страва поєднує в собі свіжі овочі та легку пікантність, яка стане ідеальним доповненням до будь-якого обіду чи вечері», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Помідори коктейльні — 300 г;
- Кабачки — 1 шт.;
- Цибуля — 1 шт.;
- Часник — 2 зубчики;
- Соєвий соус — 1 ст.л.;
- Сік лимону — 2 ст.л.;
- Орегано сушений — 1 ч.л.;
- Сіль- 1−2 ч. л;
- Свіжий базилік — 2 гілочки;
- Оливкова олія — 2 ст.л.;
- Мед — 2 ст.л.
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Приготування:
- Овочі нарізаємо на шматочки.
- Натираємо часник, подрібнюємо базилік та додаємо решту інгредієнтів.
- Перемішуємо та маринуємо протягом 2−3 годин.
Раніше рецептом овочевого салату з фетою та апельсиновою заправкою поділилась кулінарка Ардія Діаманті. А українська співачка та фудблогерка Анна Конда розповіла, як приготувати салат з грушею та болгарським перцем.
Фото — скріншот129
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