Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який вірить у перемогу України, відмовляється від планів створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні. Сталося це після того, як він зіткнувся з протидією з боку членів Альянсу. То ж замість цього глава оборонного блоку просить країни продовжувати робити свої поточні внески, повідомляють особи, знайомі з цим питанням, пише Bloomberg.

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Згідно з новою пропозицією, яка може отримати підтримку міністрів оборони країн-членів НАТО, коли вони зберуться в Брюсселі наступного тижня, члени Альянсу зобов'язуються витрачати щонайменше 40 мільярдів євро на рік на летальну і нелетальну допомогу для України. За словами джерел, які попросили не називати їхніх імен, це відповідатиме середньорічним внескам з моменту вторгнення росії у 2022 році.

НАТО визначить цілі пожертвувань для кожної країни на основі відсотка від її валового внутрішнього продукту, а потім, ймовірно, опублікує підсумки в щорічному звіті. Метою буде забезпечення більшої прозорості щодо того, що союзники надають Україні — одночасно з м'яким тиском на тих членів Альянсу, які не виконують своїх зобов'язань, кажуть джерела. На частку США припадатиме близько половини допомоги, а решту нададуть інші 31 член НАТО.

Раніше Столтенберг запропонував план об'єднання внесків членів Альянсу на суму 100 мільярдів доларів на п'ять років. Але союзники поставили під сумнів життєздатність плану на тлі небажання брати на себе зобов'язання щодо нових фондів і занепокоєння, що Україна може бути введена в оману.

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Хоча новий план не передбачатиме більших сум, НАТО сподівається, що він дасть Києву передбачуваність щодо рівня підтримки в найближчі роки. Члени Альянсу були вражені тим, що Конгрес США місяцями чекав на схвалення нового раунду допомоги, а також занепокоєні тим, як можливе переобрання Дональда Трампа в листопаді вплине на фінансування України.

«Ми вже витратили близько 40 мільярдів доларів на рік, але я прошу союзників зробити це і на наступні роки, — сказав Столтенберг після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Празі. — Ми повинні підтримувати принаймні такий рівень підтримки щороку — стільки, скільки буде потрібно».

За словами джерел, ця пропозиція має широку підтримку майже усіх членів Альянсу, хоча Угорщина залишається найбільшим знаком питання. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попросив, щоб його країна мала можливість відмовитися від будь-якої поглибленої підтримки України. За словами джерел, Туреччина висловила своє занепокоєння щодо інших частин українського пакета, які мають бути узгоджені лідерами у Вашингтоні.

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НАТО також пропонує перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США Контактної групи з питань оборони України, яка координує постачання зброї Києву близько 50 країнами, повідомляє агентство Bloomberg. Такий крок на чолі з верховним головнокомандувачем НАТО може захистити цю структуру від будь-яких політичних змін, які можуть відбутися після виборів у США.

Нагадаємо, генсек НАТО одним з перших закликав союзників скасувати заборону на удари ЗСУ західною зброєю по території росії.

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