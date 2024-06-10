Олімпійська збірна України перемогла Японію та пробилася до фіналу престижного турніру у Франції (відео)

У понеділок, 10 червня, збірна України з футболу U23, яка здобула путівку на Олімпійські ігри-2024 у Парижі, провела останній матч у групі на престижному турнірі Tournoi Maurice Revello на півдні Франції. Після перемог над суперниками з Індонезії (3:0), Італії (4:0) та Панами (2:0) підопічні Руслана Ротаня здолали команду Японії U19 та зіграють у фінальному поєдинку змагань.

ВІДЕО ДНЯ

Міжнародний турнір у Франції

Україна U23 — Японія U19 — 2:1

Україна: Єрмаков, Мартинюк, Батагов, Салюк, Крупський (Павлюк, 87), Рубчинський, Шостак (Сігеєв, 69), Федор (Ярмолюк, 57), Хлань, Велетень (Кучерявий, 69), Сікан (Краснопір, 69).

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Голи: Велетень (42, 55) — Шіогаї (81).

Ще в одному матчі ігрового дня в групі Італія U21 зіграє з Панамою U23.

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Становище команд: 1. Україна — 12 очок (4 матчі); 2. Японія — 3 (3); 3. Панама — 3 (2); 4. Італія — 3 (2); 5. Індонезія — 0 (3).

У вирішальному матчі турніру «жовто-сині», які достроково виграли групу, зіграють із командою Кот-д'Івуару U20, що випередила Францію U20, Мексику U23, Саудівську Аравію U23 та Південну Корею U21 у групі А.

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До речі, у рамках футбольного турніру на Іграх-2024 у Парижі підопічні Руслана Ротаня за підсумками жеребкування зіграють у групі з однолітками з Іраку (24 липня), Марокко (27 липня) та Аргентини (30 липня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу Молдова — Україна перед Євро-2024.



Фото www.tournoimauricerevello.com

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