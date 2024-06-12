Клафуті від Олексія Міля — легкий літній десерт
Відомий фудблогер Олексій Міль, який раніше запропонував фоловерам рецепт сезонної молодої картоплі у сметанному соусі, поділився рецептом літнього десерту.
«Легкий у приготуванні літній десерт — клафуті», — пише він у соцмережах та додає, що для нього можна брати будь-які ягоди (як свіжі, так і морожені), але до кислих варто добавляти більше підсолоджувача чи цукру.
Інгредієнти:
- 400 г ягід (у автора рецепта черешня) + 2 ч.л. крохмалю;
- 160 г білого йогурту (рідкого);
- 50 г молока;
- 100 г борошна;
- 2 яйця;
- 10 г ванільного цукру;
- 50 г цукру чи замінника.
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Приготування:
- В тарілку вливаємо молоко, розбиваємо яйця і додаємо білий рідкий йогурт. Розмішуємо до однорідності.
- Додаємо борошно, ванільний цукор і цукор (чи замінник) до смаку. Перемішуємо до однорідності.
- Стінки і дно форми змастити маслом.
- Перемішати ягоди із крохмалем.
- На дно форми вилити трохи тіста та викласти ягоди. Зверху залити тістом так, щоб з-під нього не визирали ягоди.
- Випікати у духовці при 180 градусах протягом 45 хвилин.
- Подавати, посипавши цукровою пудрою.
Раніше фудекспертка Світлана Левицька розповіла, як приготувати йогуртовий тортик з сезонними ягодами.
Фото — скріншот112
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