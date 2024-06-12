Відомий фудблогер Олексій Міль, який раніше запропонував фоловерам рецепт сезонної молодої картоплі у сметанному соусі, поділився рецептом літнього десерту.

ВІДЕО ДНЯ

«Легкий у приготуванні літній десерт — клафуті», — пише він у соцмережах та додає, що для нього можна брати будь-які ягоди (як свіжі, так і морожені), але до кислих варто добавляти більше підсолоджувача чи цукру.

Інгредієнти: 400 г ягід (у автора рецепта черешня) + 2 ч.л. крохмалю;

160 г білого йогурту (рідкого);

50 г молока;

100 г борошна;

2 яйця;

10 г ванільного цукру;

50 г цукру чи замінника.

Читайте також: Черешньово-вишневий десерт із зеленим базиліком: незвичайно та смачно

Приготування: РЕКЛАМА В тарілку вливаємо молоко, розбиваємо яйця і додаємо білий рідкий йогурт. Розмішуємо до однорідності.

Додаємо борошно, ванільний цукор і цукор (чи замінник) до смаку. Перемішуємо до однорідності.

Стінки і дно форми змастити маслом.

Перемішати ягоди із крохмалем.

На дно форми вилити трохи тіста та викласти ягоди. Зверху залити тістом так, щоб з-під нього не визирали ягоди.

Випікати у духовці при 180 градусах протягом 45 хвилин.

Подавати, посипавши цукровою пудрою.

Раніше фудекспертка Світлана Левицька розповіла, як приготувати йогуртовий тортик з сезонними ягодами.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

112

Читайте нас у Facebook