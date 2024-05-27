Йогуртовий торт — простий та швидкий у приготуванні десерт від Світлани Левицької

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше поділилася рецептом пирога «Сльози Янгола», розповіла, як приготувати йогуртовий тортик.

Процесом приготування вона поділилася в Instagram та додала, що такий тортик готується дуже просто.

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Інгредієнти (на кожні 100 г йогурту береться по 1 яйцю та 10 г кукурудзяного крохмалю):. Йогурт — 400 г;

Яйця — 4 штуки;

Крохмаль — 40 г;

Сіль — дрібка;

Цукор — 2 столові ложки. Приготування: РЕКЛАМА Інгредієнти гарно перемішати.

Готову масу викласти на деко на пергамент.

Випікати при 160−170 градусах близько 40 хвилин.

Охолодити повністю, викласти зверху сезонні ягоди (за бажанням — крем, зрущене молоко тощо) та присипати цукровою пудрою.

Раніше фудблогерка Alina FooDee поділилася рецептом тірамісу, в рецепті якого нема збитих сирих яєць, а крем роблять лише зі збитих вершків та сиру маскарпоне.

Фото — скріншот

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