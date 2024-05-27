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Йогуртовий торт — простий та швидкий у приготуванні десерт від Світлани Левицької

14:41 27 травня 2024
Торт

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше поділилася рецептом пирога «Сльози Янгола», розповіла, як приготувати йогуртовий тортик.

Процесом приготування вона поділилася в Instagram та додала, що такий тортик готується дуже просто.

Інгредієнти (на кожні 100 г йогурту береться по 1 яйцю та 10 г кукурудзяного крохмалю):.

  • Йогурт — 400 г;
  • Яйця — 4 штуки;
  • Крохмаль — 40 г;
  • Сіль — дрібка;
  • Цукор — 2 столові ложки.

Приготування:

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  • Інгредієнти гарно перемішати.
  • Готову масу викласти на деко на пергамент.
  • Випікати при 160−170 градусах близько 40 хвилин.
  • Охолодити повністю, викласти зверху сезонні ягоди (за бажанням — крем, зрущене молоко тощо) та присипати цукровою пудрою.

Раніше фудблогерка Alina FooDee поділилася рецептом тірамісу, в рецепті якого нема збитих сирих яєць, а крем роблять лише зі збитих вершків та сиру маскарпоне.

Фото — скріншот

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