Йогуртовий торт — простий та швидкий у приготуванні десерт від Світлани Левицької
Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше поділилася рецептом пирога «Сльози Янгола», розповіла, як приготувати йогуртовий тортик.
Процесом приготування вона поділилася в Instagram та додала, що такий тортик готується дуже просто.
Інгредієнти (на кожні 100 г йогурту береться по 1 яйцю та 10 г кукурудзяного крохмалю):.
- Йогурт — 400 г;
- Яйця — 4 штуки;
- Крохмаль — 40 г;
- Сіль — дрібка;
- Цукор — 2 столові ложки.
Приготування:
- Інгредієнти гарно перемішати.
- Готову масу викласти на деко на пергамент.
- Випікати при 160−170 градусах близько 40 хвилин.
- Охолодити повністю, викласти зверху сезонні ягоди (за бажанням — крем, зрущене молоко тощо) та присипати цукровою пудрою.
Раніше фудблогерка Alina FooDee поділилася рецептом тірамісу, в рецепті якого нема збитих сирих яєць, а крем роблять лише зі збитих вершків та сиру маскарпоне.
Фото — скріншот123
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