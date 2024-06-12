Мірча Луческу передбачив долю збірної України на Євро-2024

Колишній головний тренер «Шахтаря» та «Динамо» 78-річний румунський фахівець Мірча Луческу, який залишив нашу країну минулого року, висловився про головного тренера збірної України Сергія Реброва та шанси «жовто-синіх» на Євро-2024.

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— Як гравець Ребров був моїм суперником, коли я був у «Шахтарі», — цитує Мірчу Луческу golazo.ro. — Він був дуже розумним. У нього була нетипова для нападника статура, але вона допомогла йому розвинути хорошу техніку.

Як тренер він уже нагромадив важливий досвід. Має близько 5−6 чемпіонських титулів, у тому числі за межами України — у «Ференцвароші» та «Аль-Айні». Він подорослішав, його внесок підніме рівень гри команди, що й так високий.

З усіх команд Східної Європи, які будуть на цьому Євро, Україна — найкраща.

— Краща за Туреччину?

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— Так, навіть краща за Туреччину. Насправді я вважаю, що сьогоднішня команда України — найкраща збірна, яка в них була.

— Краща за збірну України, яка 18 років тому грала у чвертьфіналі ЧС-2006 у Німеччині?

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— Та команда вже історія. А нинішню я вважаю здатною стати сюрпризом цього Євро.

До складу збірної України входять гравці лише двох команд — «Шахтаря» та київського «Динамо». Із цих клубів поїхали всі ті футболісти, які зараз грають на Заході. Отже, в України усі гравці однорідні, гра однорідна. Вони дуже близькі, що надає їм величезної сили. Другий — це цінність футболістів. Легіонери представляють такі сильні клуби як «Реал», «Арсенал», «Челсі», «Бенфіка», «Жирона». Це чемпіон Іспанії, призер Ла Ліги, клуби з АПЛ.

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— Як далеко може дійти Україна на Євро-2024?

— Навіть до півфіналу.

Нагадаємо, що в рамках підготовки до чемпіонату Європи збірна України зіграла внічию з Німеччиною (0:0), програла Польщі (1:3) та розгромила Молдову (4:0).

На груповій стадії Євро-2024 підопічні Сергія Реброва зіграють з командами Румунії (17 червня у Мюнхені), Словаччини (21 червня у Дюссельдорфі) та Бельгії (26 червня у Штутгарті).

Раніше «ФАКТИ» опублікували розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2024.

Фото golazo. ro

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