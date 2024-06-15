Банани, малина, шоколад: продукти, які допоможуть позбутися головного болю та запобігти мігрені

Відомо, що здорове харчування та достатнє пиття сприяють лікуванню головного болю й мігрені. Ось кілька порад експертів щодо продуктів і напоїв, які допоможуть в цьому, пише everydayhealth.com.

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Шукаєте швидкий і легкий перекус, який допоможе запобігти мігрені чи нападу гіпоглікемії, що може призвести до головного болю? Візьміть банан, а не мюслі або цукерки. Банани — корисна їжа для швидкого відновлення енергії, до того ж вони містять багато магнію, який може бути корисним при головному болю.

Фахівці радять споживати кавуни, які на 92 відсотки складається з води. Вживання великої кількості рідини допоможе вам зберегти водний баланс, що важливо для всіх аспектів здоров'я, включаючи мігрень.

Дефіцит магнію є однією з найпоширеніших причин постійного або кластерного головного болю. Щоденне вживання достатньої кількості продуктів, багатих на магній, є одним з найкращих способів запобігти головним болям. Лляне насіння, пророщене гарбузове насіння та насіння чіа є хорошими джерелами магнію, гарбузове насіння також містить багато клітковини, що запобігає запорам, які іноді виникають при мігрені. Кеш'ю також містить багато магнію.

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М'ята може бути ефективним засобом для зниження тиску в пазухах носа. Закладеність носових пазух і тиск є поширеними симптомами синусового головного болю, спричиненого запаленням і набряком носових пазух. Дослідження показало, що крапля розведеної м'ятної олії, закапана в ніс, ефективно зменшує інтенсивність головного болю, спричиненого мігренню, приблизно у 42 відсотків учасників експерименту.

Крім того є наукові докази, що й імбирний чай може допомогти при головному болю напруги. Інше дослідження показало, що вживання половини чайної ложки порошкоподібного імбиру в теплій воді допомагає зменшити тяжкість мігрені.

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Чашка кави — це швидкий засіб від цього типу головного болю. Також маленькі порції чорного шоколаду може бути достатньо, щоб полегшити головний біль. Обирайте темний шоколад, він також є хорошим джерелом магнію.

Вживання в їжу продуктів з високим вмістом антиоксидантів може допомогти з часом знизити синусовий тиск. Чорниця, полуниця, ожина і малина — хороший вибір.

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Іноді у людей з'являються головні болі, тому що у них або проблеми з всмоктуванням в нижньому відділі кишківника, або негерметичність кишківник, також відома як підвищена проникність кишківника. Додавання продуктів з високим вмістом рибофлавіну (також відомого як В2), таких як гриби, кіноа, горіхи і яйця, допомагає впоратися з цим.

Зміни в гормональному фоні можуть призвести до головного болю, особливо у жінок з менструальною мігренню. Жінкам, які страждають на цей тип мігрені, корисно збільшити споживання хрестоцвітних овочів, оскільки вони впливають на естроген. Броколі, брюссельська капуста, звичайна капуста — всі вони можуть бути дуже корисними, якщо ви включите їх у свій раціон.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про ефективні трав’яні чаї від головного болю.

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