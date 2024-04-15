Як після пікніка позбутися плям від трави: прості та ефективні способи

Досвідчені господарки, які раніше розповіли, як вивести найскладніші плями на одязі, дали поради, як позбутися плям від трави після пікніку, пише Стіна.

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Видалення плям з білого одягу:

Не поспішайте використовувати відбілювач. Він може бути надто агресивним і навіть залишити на тканині небажані жовті сліди чи пошкодити матеріал.

Натомість спробуйте делікатний метод з використанням 3% перекису водню. Додайте кілька крапель нашатирного спирту до перекису, змочіть у цій суміші ватяний диск і обережно протріть пляму, рухаючись від країв до центру. Залиште одяг на 15−20 хвилин, а потім промийте у воді.

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Пам'ятайте, що цей метод підходить тільки для білого одягу, оскільки він може зіпсувати кольорові тканини.

Видалення плям з кольорового одягу:

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Що стосується кольорового одягу, то найкраще відразу ж братися за виведення плям трави, доки пігмент не в'ївся глибоко у волокна.

Простий і економний спосіб — це використання кухонної солі. Розчиніть дві столові ложки солі у склянці води, процідіть і змочіть у розчині ватяний диск, яким потім обробіть пляму. Залишіть на 2−3 години, періодично зволожуючи тканину, щоб вона не пересихала. Якщо пляма вже застаріла, можливо, доведеться повторити процедуру кілька разів.

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Видалення плям з джинсів:

Для виведення плям з джинсів спробуйте використати оцет та харчову соду. Спочатку змочіть пляму водою, посипте содою і полийте оцтом. Після хімічної реакції зачекайте кілька хвилин, потім промийте джинси холодною водою.

Видалення плям з кросівок:

А для очищення кросівок від плям трав можна використовувати зубну пасту. Нанесіть трохи пасти на пляму, залиште на 10−15 хвилин, потім акуратно потріть щіткою і змийте водою.

Додаткові поради:

- Чим раніше ви приступите до виведення плями, тим легше вона піддаватиметься.

- Перед використанням будь-якого методу очищення обов'язково протестуйте його на непомітній ділянці тканини.

- Не тріть пляму, оскільки це може призвести до її розмазування.

- Для прання одягу використовуйте холодну воду.

- Якщо пляму не вдалося вивести самостійно, зверніться до хімчистки.

Раніше «ФАКТИ» писали про простий та дешевий трюк, що виводить плями з одягу за лічені хвилини, а також про те, як вивести з одягу плями від відбілювача.

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